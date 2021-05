27 maggio 2021. La giornata in pillole. Sicurezza e Cloud nazionale, oggi abbiamo intervistato Federica Dieni (M5S) segretario del COPASIR, che ha ribadito: “Specie per la sicurezza nazionale, il tutto deve essere in mano al pubblico e sotto il controllo vigile dello Stato”.

Intanto è stata approvata dal Comitato interministeriale per la transizione digitale la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga “Verso la Gigabit Society”. L’obiettivo, si legge nel sito del Mise, è quello di accelerare la transizione digitale del nostro Paese.

Infine il messaggio del TalkFor5G promosso da Fondazione Ottimisti & Razionali e INWIT dal titolo Industria 4.0: la rivoluzione corre con il 5G: “5G e Industria 4.0? Ora o mai più”.

Cloud Pa, F. Dieni (M5S): “Ci battiamo nel Governo per far crescere l’industria nazionale”

di Luigi Garofalo

Intervista a F. Dieni (M5S) e segretario COPASIR: "Specie per sicurezza nazionale, cloud in mano al pubblico e sotto controllo vigile Stato"

De Leo: “Il futuro dell’auto? Un computer mobile in mano ai Big Tech”

a cura di Raffaele Barberio

Le Big Tech stanno rapidamente reclutando le migliori risorse sul mercato per sviluppare gli algoritmi di IA in grado di trasformare l'auto

Industria 4.0 e 5G, PNRR occasione unica per l’Italia. Suigo (INWIT): ‘Ora o mai più’

di Paolo Anastasio

Il Viceministro del Mise Gilberto Pichetto Fratin, l'On. Martina Nardi e l'On. Luca Carabetta tra i partecipanti al TalkFor5G 'Industria 4.0: la rivoluzione corre con il 5G'.

Banda ultralarga, cronoprogramma della nuova Strategia con il PNRR

di Paolo Anastasio

Pubblicata la nuova Strategia Italiana per la Banda ultralarga, obiettivo è la copertura ad un Gigabit del paese nel 2026. Il cronoprogramma per l'impegno delle risorse del PNRR

Usa vs Cina: l’arena degli standard tecnologici

di Alessio Frugiuele

Gli Stati Uniti e la Cina sono stati in competizione e si sono scontrati in diverse arene: commercio internazionale, isole del Mar Cinese meridionale, risorse in Africa e diritti umani

Agcom certifica l’effetto Covid: traffico dati da mobile +40% in un anno)

di Paolo Anastasio

In crescita esponenziale il consumo medio di dati durante la pandemia. Si tratta di cambiamenti strutturali?

Jet privati, emissioni CO2 su del 30%, serve transizione idrogeno/elettrico

di Flavio Fabbri

I jet privati generano emissioni inquinanti di un'intensità di carbonio 10 volte superiori a quelle degli aerei di linea

UNIRE, piattaforma unica per la scuola. Il webinar il 28 maggio. Partecipa

di Redazione

Presentazione del disegno di legge per istituire piattaforma unica interconnessione per le scuole italiane – UNIRE. Come seguire il webinar

Amazon produce troppa plastica, l’accusa in un Report

di Flavio Fabbri

Il gigante di Seattle produce 210 mila tonnellate di plastica, che in parte finisce anche in mare. Ambientalisti chiedono azioni radicali

6 giorni senza fibra, storia di un naufragio digitale

di Mister Robinson

Mercoledì 26 maggio, ore 8 del mattino, sto per iniziare il mio sesto giorno da naufrago digitale. Sei giorni senza fibra, senza connessione

Democrazia Futura. Tv e video, in rete e via antenna: per capire e decidere

di Andrea Melodia, giornalista già dirigente RAI

La lunga convivenza ibrida fra servizi radiodiffusi e via web

"We are stories", la nuova campagna FAPAV per la tutela dell'industria audiovisiva