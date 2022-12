Cloud PA, attesa per attivazione PSN

La giornata in 3 news.

In primo piano uno dei temi chiave del PNRR per digitalizzare le PA: oltre 5.000 Comuni sono stati ammessi ai finanziamenti per la migrazione sul cloud, mentre per il Polo Strategico Nazionalesvelati i luoghi dei 4 data center, in attesa della sua attivazione.

E poi un altro argomento che ci sta a cuore: 18App, che potrebbe essere rimodulato nel ‘Bonus Cultura’?

Infine, per la sezione ‘data journalism’, tutti i numeri dello shopping francese in Italia: rilevate 518 aziende.

