“Il cloud federato rappresenta un passaggio molto importante per le Regioni. In passato avevamo il timore che gli investimenti realizzati nei territori potessero perdere valore, perché si parlava di trasferire tutto al Polo strategico nazionale. La possibilità di utilizzare anche i data center regionali per aumentare la resilienza e la solidarietà digitale è particolarmente rilevante, soprattutto alla luce dell’aumento degli attacchi cibernetici. Moltiplicare i nodi della rete può contribuire a rafforzare la capacità di risposta dei sistemi informatici”. Lo ha detto l’assessore regionale ai Sistemi informativi Sebastiano Callari, vicecoordinatore della Commissione Innovazione tecnologica e digitalizzazione della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, intervenendo la scorsa settimana alla riunione del Comitato interministeriale per la Transizione digitale, convocata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri su iniziativa del sottosegretario con delega all’Innovazione tecnologica Alessio Butti.

Al centro della seduta la Strategia Cloud Italia 2027-2029 e la nuova Strategia italiana per la Banda ultra larga 2027-2030, insieme al Piano Scuola Connessa, alle infrastrutture strategiche per la sovranità digitale e al progetto Ecosistema dati delle competenze digitali.

“Desidero esprimere il mio apprezzamento per il grande lavoro svolto dalle Commissioni tecniche e dal Dipartimento per la trasformazione digitale. Il cambio di passo rispetto al passato è notevole e nei territori stiamo verificando che le attività stanno procedendo velocemente”, ha sottolineato Callari.

Peraltro, da qualche giorno è stato avviato il piano voucher da 150 milioni per il Cloud e la cybersecurity destinato alle Pmi.

Cosa resta da fare

Il progetto è molto interessante, ma per il momento è soltanto sulla carta. Restano da chiarire adesioni, finanziamenti, responsabilità tecniche, infrastrutture coinvolte e tempi di attuazione.

L’obiettivo è limitare la dipendenza da infrastrutture e tecnologie extra Ue, creando una rete che coinvolga le regioni e la rete di infrastrutture di Assinter.

Il ruolo dei data center regionali nella strategia nazionale per il Cloud

L’assessore si è soffermato in particolare sul ruolo delle infrastrutture regionali nell’evoluzione della strategia nazionale per il cloud, evidenziando come il nuovo modello federato consenta di valorizzare gli investimenti effettuati dalle amministrazioni territoriali e di potenziare la capacità di risposta agli attacchi informatici attraverso una rete più articolata di data center.

La Strategia Cloud Italia 2027-2029 prevede infatti la progressiva costituzione di poli digitali regionali, attraverso forme di cooperazione tra Regioni e Province autonome per l’utilizzo delle infrastrutture e l’erogazione di servizi cloud. Il modello punta a rafforzare la continuità operativa dei servizi pubblici e a favorire l’adozione di soluzioni basate sull’intelligenza artificiale. Il fabbisogno finanziario nazionale stimato per il triennio ammonta a circa 800 milioni di euro.

Nel corso della riunione è stata inoltre esaminata la nuova Strategia per la Banda ultra larga 2027-2030, che contempla interventi per il completamento delle reti e il miglioramento della connettività nelle aree montane e nei territori caratterizzati da maggiori difficoltà infrastrutturali. Il documento nazionale recepisce anche contributi progettuali del Friuli Venezia Giulia, tra cui iniziative per la copertura mobile delle zone montane, l’integrazione della rete pubblica regionale ERMES con la rete delle ciclovie e il progetto Porto Vecchio 5G di Trieste.

“Su questo fronte ci stiamo muovendo, abbiamo svolto un grande lavoro con il Dipartimento per la trasformazione digitale e credo che le Regioni presenteranno presto delle proposte”, ha concluso Callari, ringraziando il sottosegretario Butti per il lavoro portato avanti dal Dipartimento.

Le Regioni puntano su una strategia comune per l’intelligenza artificiale

Una strategia digitale condivisa

Il 26 ottobre la Commissione per l’Innovazione tecnologica e la digitalizzazione ha approvato due documenti: un Manifesto comune e un Accordo di collaborazione interregionale.

L’obiettivo è superare la frammentazione delle iniziative digitali, favorendo la collaborazione tra Regioni attraverso la condivisione di competenze, infrastrutture e servizi. Le Regioni chiedono inoltre al Governo una strategia nazionale per l’intelligenza artificiale, sostenuta da risorse economiche e da una governance stabile.

Un Fondo nazionale per l’intelligenza artificiale

Le Regioni propongono l’istituzione del Fondo Nazionale per l’IA Territoriale Responsabile, finanziato attraverso risorse nazionali ed europee.

Il Fondo dovrebbe sostenere:

La formazione e l’alfabetizzazione digitale.

La sperimentazione controllata di nuove tecnologie.

Lo studio degli effetti dell’automazione sul lavoro.

La diffusione delle soluzioni tecnologiche già sperimentate con successo.

Sono previste anche sperimentazioni in ambienti regolamentati (sandbox), con il coinvolgimento di AgID e ACN.

Cloud federato e infrastrutture condivise

Il modello proposto si basa sulla collaborazione tra amministrazioni regionali, senza imporre a tutte le Regioni un’unica soluzione tecnologica.

Le infrastrutture considerate prioritarie sono:

Poli digitali e datacenter pubblici.

Servizi cloud federati.

Sistemi di supercalcolo.

Reti a banda ultralarga.

La condivisione delle infrastrutture permetterebbe di evitare duplicazioni degli investimenti, ridurre i costi e migliorare i servizi pubblici.

Sovranità digitale e autonomia tecnologica

Un obiettivo fondamentale è rafforzare la sovranità digitale italiana, cioè la capacità delle istituzioni pubbliche di mantenere il controllo su dati, infrastrutture e tecnologie strategiche.

Le Regioni vogliono ridurre la dipendenza dai grandi fornitori tecnologici extraeuropei, rafforzando le infrastrutture pubbliche e la collaborazione tra territori.

Un’intelligenza artificiale trasparente e responsabile

L’utilizzo dell’IA nella pubblica amministrazione dovrà rispettare alcuni principi fondamentali:

Centralità della persona e tutela dei diritti.

Trasparenza e responsabilità.

Controllo umano sulle decisioni automatizzate.

Rispetto delle normative europee e nazionali, in particolare dell’AI Act e della legge italiana 132/2025.

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