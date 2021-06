Cloud nazionale, sintonia M5G-FdI: “Sì Golden Power”

18 giugno 2021. La giornata in pillole. In primo piano, parterre d’eccezione all’Executive Webinar su ‘Cloud, PNRR, raggiungibilità giuridica dei dati e identità digitale’ organizzato da Cybersecurity Italia. Cloud nazionale. Dieni (Copasir): “No sudditanza agli Usa, sì al Golden Power”. Butti (FdI): “Quando i bandi?”

A seguire, il debutto del Green Pass che in poche ore ha registrato la creazione di 77mila certificati. Seconda vita per la nuova versione della app Immuni, con cui è possibile scaricare il documento.

Infine, maxi operazione anti pirateria della Guardia di Finanza, che ha sequestrato più di 600 risorse online perché trasmettevano illegalmente le partite degli Europei di calcio senza licenza.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Cloud nazionale. Sintonia Dieni (M5S-Copasir) e Butti (FdI): “Sì al Golden Power”. Vedi il webinar

di Luigi Garofalo

Il video dell’Executive Webinar “Cloud, PNRR, la raggiungibilità giuridica dei Dati e Identità digitale”, organizzato da Cybersecurity Italia…Leggi l’articolo

Green pass, così si scarica su Immuni. Ora aumenteranno i download?

di Luigi Garofalo

Scaricando la nuova versione di Immuni è possibile richiedere il green pass. È una delle 6 modalità per ottenere il certificato verde Covid…Leggi l’articolo

Europei di calcio, sequestro di IPTV pirata in tutta Italia (Video)

di Flavio Fabbri

Colpite le IPTV pirata e le piattaforme online per lo streaming illecito delle partite di calcio di Uefa Euro 2020…Leggi l’articolo

Deutsche Telekom a caccia di investitori per finanziare la fibra in Germania

di Paolo Anastasio

Deutsche Telekom sta cercando investitori pronti a partecipare alla realizzazione della fibra in Germania in cambio di quote…Leggi l’articolo

Internet casa e 5G: quando il gaming diventa cross-platform

di Edoardo Stigliani SosTariffe.it

Il 5G si diffonde sempre più nelle grandi città e anche i giocatori più esigenti non snobbano più il telefonino per il gaming…Leggi l’articolo

Città di Italia e Polonia le più inquinate, ecco la mappa europea’

di Flavio Fabbri

L’Agenzia europea dell’ambiente ha presentato oggi una mappa visuale della qualità dell’aria nelle città europee. Male le italiane…Leggi l’articolo

Rai e Cinecittà, piani futuri opachi e sempre avvolti nella nebbia

di Angelo Zaccone Teodosi

Emerge qualche dato del misterioso “piano industriale” di Cinecittà. Nel mentre, slitta al 12 l’assemblea Rai per il nuovo Cda…Leggi l’articolo

Bonus condizionatore 2021: come risparmiare e le offerte luce

di Davide Raia SosTariffe.it

Con il Bonus Condizionatore 2021 è possibile accedere ad uno sconto del 50% o del 65% per l’acquisto e l’installazione di un nuovo condizionatore…Leggi l’articolo

Pec in Europa, Mangiulli (Aruba): “Siamo in dirittura d’arrivo”

di Redazione Key4biz

Al termine dei test di interoperabilità per la Pec europea si attenderà la pubblicazione della versione definitiva degli standard ETSI…Leggi l’articolo

Democrazia Futura. I gialli problematici di Leonardo Sciascia

di Silvana Palumbieri

Attraverso le traduzioni Sciascia è approdato alla letteratura europea e mondiale, ha portato nel mondo la complessità sociale siciliana…Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

«TIM tra i dubbi sulla Rete Unica e il rischio occupazione». I sindacati: ‘Rivediamoci dopo la mappatura delle reti’. Vedi il talkGuarda il video