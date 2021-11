Cloud nazionale, il bando per il PSN nei primi giorni del 2022

La giornata in pillole. Cloud nazionale, il ministro per l’Innovazione e la Transizione digitale Vittorio Colao in audizione: ‘Entro i primi giorni del 2022 puntiamo a pubblicare il bando di gara per il Psn, entro la fine dell’anno il collaudo del sistema’.

5G, partita la consultazione pubblica durerà un mese. Obiettivo è incentivare la realizzazione delle infrastrutture di rete per lo sviluppo e la diffusione della rete di nuova generazione.

Aree grigie, Agcom detta le regole: accesso wholesale per almeno 7 anni. In consultazione le linee guida per l’accesso wholesale alle reti in fibra e FWA finanziate con i fondi del Pnrr per le aree grigie.

Cloud. Colao: “Nei primi giorni del 2022 bando per PSN”. Che può essere beffato dal mercato

di Luigi Garofalo

Il ministro dimentica, un’altra volta, di dire che la migrazione dei dati delle PA non sarà obbligataria verso il Polo Strategico Nazionale.Leggi l’articolo

5G: partita la consultazione pubblica, durerà un mese. Come partecipare

di Flavio Fabbri

Partita la consultazione del Piano Italia 5G, Per i soggetti interessati sarò possibile inviare le proprie osservazioni entro il 15 dicembre.Leggi l’articolo

Aree grigie, Agcom detta le regole: accesso wholesale per almeno 7 anni

di Paolo Anastasio

In consultazione le linee guida dell’Agcom per l’accesso wholesale alle reti in fibra e FWA finanziate con il Pnrr per le aree grigie.Leggi l’articolo

Roma Capitale, Gualtieri corteggia Google per i Semafori Intelligenti

di Piermario Boccellato

Il Campidoglio è pronto a mettere sul piatto 6 milioni di euro per l’acquisto dei semafori “smart” della multinazionale americana.Leggi l’articolo

Vodafone Italia, ricavi semestrali in crescita a 2,187 miliardi. Ebitda +14,7%

di Redazione Key4biz

Vodafone Italia chiude semestre al 30 settembre 2021 con ricavi a 2.187 milioni, con un miglioramento di 6,4 punti percentuali nel semestre.Leggi l’articolo

PNRR: 40 milioni per la Mobility-as-a-Service. Tre progetti per 13 città

di Flavio Fabbri

La Mobility as a Service consentirà di sviluppare servizi multifunzione che operano su “piattaforme digitali di intermediazione”.Leggi l’articolo

Privacy Pride: “La difesa della privacy vuol dire difendere la democrazia”

di Luigi Garofalo

Alcune videotestimonianze degli attivisti del 1^ Privacy Pride a Roma il 13/11 e i contributi di Enrico Nardelli ed Isabella Corradini.Leggi l’articolo

WINDTRE-Luiss Business School: solo 6 famiglie su 10 hanno banda larga

di Redazione Key4biz

Italia in coda nella classifica europea per servizi ultra broadband, ma il ritardo è dovuto anche alla scarsa recettività del mercato.Leggi l’articolo

Aruba: la guida per un’ecommerce a prova di Black Friday

di Flavio Fabbri

Black Friday e Cyber Monday: la guida Aruba per affrontare con successo i due grandi appuntamenti ecommerce dell’anno assieme al Natale.Leggi l’articolo

