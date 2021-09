La videointervista del ministro Vittorio Colao a margine della conferenza stampa di presentazione della strategia ‘Cloud Italia’. Nella gara per la realizzazione del Polo Strategico Nazionale per il cloud “non ci sono percorsi preferenziali, aspettiamo una proposta. Quando la proposta arriverà, se arriverà e se saremo convinti la valuteremo, sennò abbiamo definito le regole e procederemo pezzettino per pezzettino”. Lo ha detto il ministro per l’Innovazione tecnologica Vittorio Colao nel corso della presentazione della Strategia Cloud Italia. “Se qualcuno ci propone la casa intera faremo la casa intera altrimenti procederemo mattone per mattone” ha proseguito Colao spiegando che “abbiamo preferito la procedura PPP rispetto alla classica gara (partenariato pubblico-provato ndr) perché si presta di più alla coprogettualità”.

La conferenza stampa