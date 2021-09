Cloud nazionale, Butti: “Sciogliere i nodi sulla gestione”

A seguito della presentazione della strategia nazionale per il cloud, Alessio Butti, deputato e responsabile Tlc di Fratelli d’Italia, ha chiesto chiarezza sui criteri di selezione di chi gestirà il servizio cloud per la PA e sulla sovranità dei dati.

Una ricerca ha esaminato, a livello nazionale, l’evoluzione dei prezzi delle offerte Internet casa praticati dai provider nell’ultimo anno, da settembre 2020 a oggi. Chi vuole cambiare operatore dovrà sostenere un costo più alto.

Dopo la spinta impressa dal lockdown, continuano a crescere anche nel 2021 le vendite di apparati 4G/5G FWA a livello globale, con stime di crescita rispetto all’anno passato del +31% per le 4G/5G FWA CPE e del +23% per gli hotspot a batteria.

Cloud nazionale, Butti (FdI): ‘Sciogliere tutti i nodi sulla strategia per la PA’

di Redazione

Alessio Butti, deputato e responsabile Tlc di Fratelli d’Italia, chiede chiarezza sui criteri di selezione del soggetto che gestirà il servizio di cloud per la PA.

Internet casa: aumenta il costo dell’attivazione

di Redazione

Rispetto a 12 mesi fa, chi vuole cambiare compagnia e navigare da casa con un nuovo operatore Internet dovrà sostenere un costo più elevato.

4G/5G FWA, vendite globali +31% nel 2021

di Luigi Garofalo

Le vendite globali aumentano nel 2021 del 31% per le 4G/5G FWA CPE e del 23% per gli hotspot a batteria.

Cinema, il box-office cola a picco nel 2021 (-50% rispetto al 2019 e 2018)

di Angelo Zaccone Teodosi

A Venezia si celebra un festival effervescente che sembra un mondo parallelo rispetto al disastro della fruizione del cinema in sala: nel 2021, metà degli incassi rispetto al 2019 e 2018.

Green bond, nel 2021 attese emissioni globali per 500 miliardi di dollari

di Flavio Fabbri

Passo in avanti dell’UE per l’emissione di obbligazioni verdi per un valore fino a 250 miliardi di euro, pari al 30 % dell’emissione totale di NextGenerationEU.

Champions League 2021/2022, come e dove vedere le partite in HD

di Redazione

Mediaset trasmetterà in esclusiva, il martedì in chiaro, in prima serata, alcune tra le migliori sfide delle squadre italiane. Solo su tivùsat in HD.

6 siti tra i più green. Come avere servizi web sostenibili senza trascurare design e prestazioni

di Luigi Garofalo

Con il cloud hosting dotato di server farm green e il web design sostenibile è possibile realizzare siti web con basso livelli di CO2 ed ottimizzati in ottica SEO.

Su Facebook 20 milioni di immagini di abusi sui minori

di Flavio Fabbri

Allarme della National crime agency britannica: la crittografia “end-to-end” impedisce alle forze dell’ordine di scovare i responsabili degli abusi e delle violenze sui minori.

Guerra ai cookie: appello dell’ICO al G7 contro l’invadenza dei pop-up

di Paolo Anastasio

Appello del Garante Privacy britannico (ICO) al G7: uniamo le forze contro l’invadenza dei cookie online.

La Cina propone ‘il suo 5G’ ai BRICS. Tensioni con l’India

di Paolo Anastasio

Pechino ha proposto agli stati emergenti che fanno parte dei BRICS di collaborare sul nuove tecnologie e in particolare sul 5G. Perplessità in India.

Democrazia Futura. Germania: transizione o svolta?

di Massimo De Angelis

Massimo De Angelis affronta un’analisi del quadro politico tedesco incerto dopo il quindicennio di Angela Merkel

Presentazione della “Strategia Cloud Italia”



