Cloud nazionale, Butti (FdI): “Il governo decida una politica industriale”

25 maggio 2021. Oggi in primo piano il cloud nazionale, il responsabile Tlc di Fratelli d’Italia Alessio Butti: “Lo Stato non scelga solo fornitori, decida una politica industriale per il settore”.

Poste Italiane intanto compie un altro passo per la digitalizzazione del Paese e scommette sulla fibra mediante il lancio dell’offerta PosteCasa Ultraveloce.

Infine la nostra Aeronautica Militare mette a punto nuovi armamenti fantascientifici per abbattere o mettere fuori gioco i droni da combattimento, usando pistole laser e cannoni a microonde.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

Cloud nazionale, Butti (FdI): “Lo Stato non scelga solo fornitori, decida una politica industriale per il settore”

di Piermario Boccellato

“Riparte la partita del cloud nazionale, ma ci chiediamo se vada nella direzione giusta”. Lo afferma oggi in una nota Alessio Butti, responsabile Tlc di Fratelli d’Italia, che ha depositato sul tema anche un’apposita interrogazione parlamentare…Leggi l’articolo

Poste Italiane lancia l’offerta fibra PosteCasa per l’internet ultraveloce

di Redazione

La nuova soluzione di Poste Italiane, PosteCasa Ultraveloce, offre una velocità massima in download di 1 Gigabit al secondo…Leggi l’articolo

Aeronautica militare italiana: contro i droni pistole laser e microonde

di Flavio Fabbri

Armamenti ad energia diretta o directed-energy weapon per attaccare e respingere droni da guerra…Leggi l’articolo

Sono 2170 gli Enti controllati dalle Regioni. I dati del Centro Studi CoMar

di Piermario Boccellato

Sono 2.170 gli Enti controllati dalle 22 Regioni, di cui 1.465 pubblici vigilati, 390 Enti di diritto privato, 315 Società partecipate…Leggi l’articolo

Huawei spinge sul software per smarcarsi dal pressing americano

di Paolo Anastasio

Pronto il lancio del nuovo sistema operativo mobile, sviluppato dopo aver perso l’accesso ad Android a causa delle sanzioni americane…Leggi l’articolo

Smart metering e telecontrollo, TIESSE per superare lo switch-off del 3G

di Paolo Anastasio

Vincenzo Luciano Lucrezia, CTO e Partner di TIESSE: ‘Non è la prima volta che affianchiamo le aziende nel passaggio tecnologico’…Leggi l’articolo

FAPAV annuncia “We are stories” per la ripartenza dell’audiovisivo

di Flavio Fabbri

Nei primi mesi del 2021 bloccati da FAPAV 224 siti pirata. Per la ripartenza dell’industria dell’audiovisivo serve rispetto della legalità…Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Fiat lux: quando, come e perché la fibra ottica in Europa

di Giuseppe Richeri

Quasi mezzo secolo di studi e rapporti, progetti, piani e tentativi di realizzazione….Leggi l’articolo

Cda Rai ancora nelle nebbie e cinema alla ricerca di un rilancio in sala

di Angelo Zaccone Teodosi

L’Usigrai ha promosso una iniziativa di confronto pubblico tra i candidati al Cda della Rai, mentre le associazioni del settore cinema lanciano il progetto di promozione “#Soloalcinema”…Leggi l’articolo

Eco Rating, al via il nuovo tagliando ecologico dello smartphone

di Paolo Anastasio

Vodafone con Deutsche Telekom, Orange, Telefónica e Telia ha realizzato Eco Rating un sistema di valutazione ecologica degli smartphone…Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

“L’Italia e l’economia digitale”, rivedi l’intervista live a Franco PizzettiGuarda video