Oggi dedichiamo l’apertura all’intervista sul cloud nazionalead Antonio Baldassarra, imprenditore di lungo corso nell’Ict e AD di Seeweb, perchélancia un allarme che non può essere inascoltato da Governo e Parlamento: “Su cloud nazionale non commettiamo lo stesso errore fatto con Olivetti. Allora come oggi la narrazione sbagliata, ‘non possiamo fare a meno delle tecnologie Usa’, fu il cardine di scelte che portarono alla desertificazione tecnologica della quale paghiamo il prezzo ancora ora”.

Un altro tema caldo è il bonus per la rottamazione delle Tv. Spieghiamo i requisiti e come si usa il beneficio fino a 100 euro per l’acquisto di nuovi televisori con i nuovi standard tecnologici di trasmissione del digitale terrestre Dvbt-2/Hevc Main 10.

Infine, Key4biz sbarca su Instagram con l’account key4biz.it per informare, in modo innovativo ed immediato, anche i più giovani e i non esperti del settore, perché il digitale e l’innovazione hanno effetti sulla vita di tutti.



Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it

A. Baldassarra: “Cloud nazionale? Il governo rifiuti una narrativa sbagliata che penalizza imprese e competenze italiane”

a cura di Raffaele Barberio

“Non commettiamo lo stesso errore fatto con Olivetti, rischiamo la desertificazione tecnologica”.Leggi l’articolo

PNRR. De Leo: “Come far ripartire il Paese? Tagliando i fili col passato”

a cura di Raffaele Barberio

“Arrivano enormi risorse con il PNRR, per le quali occorre la chiarezza dei programmi esecutivi per realizzare quanto previsto e finanziato”.Leggi l’articolo

L’UE sfida la Cina con una Nuova via della seta “democratica”

di Flavio Fabbri

Entro nove mesi la Commissione Ue potrebbe presentare un elenco di progetti su infrastrutture e connettività in Africa e America Latina.Leggi l’articolo

Key4biz su Instagram racconta con un nuovo linguaggio il digitale e l’innovazione green

di Luigi Garofalo

Il nostro giornale è anche su Instagram. Seguiteci!Leggi l’articolo

Bonus rottamazione TV, MiSe stanzia 250 milioni. Incentivi fino a 100 euro per tutti

di Flavio Fabbri

Sconto del 20% sul prezzo d’acquisto, fino a un massimo di 100 euro, se si rottama un televisore acquistato prima del 22 dicembre 2018.Leggi l’articolo

Francia contro Twitter: spieghi i suoi piani contro odio e razzismo

di Flavio Fabbri

Twitter ha ora due mesi per rendere pubblici documenti, materiali e strumenti impiegati contro omofobia e razzismo online.Leggi l’articolo

Europol, approvato il nuovo mandato negoziale. Come cambia l’Autorità

di Davide Maniscalco

Gli ambasciatori presso l’UE hanno approvato la scorsa settimana un mandato negoziale destinato a modificare il regolamento Europol.Leggi l’articolo

Cloud, il Pentagono cambia idea. Non si affida più solo a Microsoft

di Luigi Garofalo

Contratti multivendor e non più un solo fornitore di servizi cloud. Una nuova gara che rimette in pista Amazon.Leggi l’articolo

Digitale in Italia 2021. Anitec-Assinform: “Positivo portare il cloud al 75% nella PA”

di Flavio Fabbri

PNRR: si punta sul cloud nella PA, ma a chi ci affideremo? Alle solite Big Tech o finalmente prenderemo una nuova strada?Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Video

“La PA che vorrei”, rivedi l’intervista a Federico Butera (Presidente Fondazione Irso)



Guarda il video