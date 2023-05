Il mercato dei servizi cloud a livello globale è raddoppiato in tre anni e resta dominato da Amazon Web Services, Microsoft Azure e Goolge Cloud.

Continua a crescere il mercato globale dei servizi cloud nel primo trimestre del 2023 grazie alla performance degli hyperscalers. Peraltro, ci sono scarsi segnali di un contenimento dei costi nel primo trimestre. Al contrario. Gli utenti hanno speso più di 63 miliardi di dollari nel settore nei primi tre mesi dell’anno, in crescita di 10 miliardi rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Le prime tre aziende (Amazon Web Services, Microsoft e Google) continuano a dominare.

Mercato Cloud continua a crescere

Anche se nel complesso la spesa IT negli ultimi tempi è più cauta da parte delle aziende, il settore del Cloud sembra un’isola felice che continua a crescere. Secondo le stime di Synergy Research Group, la spesa Enterprise in servizi e infrastrutture cloud (compreso infrastructure-as-a-service [IaaS], platform-as-a-service [PaaS] e hosted private cloud services) ha raggiunto 63,3 miliardi di dollari nel primo trimestre, in crescita del 2% rispetto al trimestre precedente e del 19% rispetto allo stesso periodo del 2022.

La fotografia del mercato dei servizi Cloud

Una crescita molto consistente, per quanto più contenuta rispetto al +34% registrato un anno fa nel primo trimestre del 2022.

Di fatto, il mercato del cloud è più che raddoppiato nel giro di tre anni.

Il ranking: AWS, Microsoft e Google in testa

Amazon Web Services (AWS) ha generato ricavi per 21,35 miliardi di dollari durante i primi tre mesi di quest’anno, in aumento del 15,8% su base annua, sebbene il suo utile operativo sia diminuito del 21,4% a 5,12 miliardi di dollari a causa dei maggiori costi operativi.

Quel livello di entrate per la divisione cloud di Amazon le ha permesso di mantenere un enorme vantaggio di mercato sui suoi rivali. AWS deteneva una quota di mercato del 32% nel primo trimestre, seguita da Microsoft Azure con una quota del 23% e Google Cloud con il 10%. Complessivamente, questi tre giganti rappresentano il 65% della spesa per i servizi di infrastruttura cloud aziendale durante il primo trimestre di quest’anno (e il 72% del settore dei servizi cloud pubblici). Secondo Synergy Research, Microsoft e Google hanno registrato numeri di crescita anno su anno più forti rispetto ad AWS, con il risultato che entrambi hanno aumentato la loro quota di mercato mondiale di un punto percentuale rispetto al primo trimestre dello scorso anno.

Dopo i primi tre player di mercato regna la frammentazione con Alibaba (4%), IBM e Salseforce (3% ciascuna) e a seguire Oracle, Snowflake, MongoDB, Huawei più le tre telco cinesi.