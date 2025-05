La principale piattaforma di virtualizzazione utilizzata da Lepida e dagli enti soci, VMWare, è stata recentemente acquisita da Broadcom, determinando un cambiamento profondo nella strategia commerciale e nelle modalità di licensing del prodotto.

Storicamente, Lepida ha beneficiato di un modello basato su licenze perpetue, che assicurava flessibilità operativa e sostenibilità economica.

La nuova strategia introdotta da Broadcom prevede invece un modello a subscription basato sulla metrica dei core utilizzati dagli hosts, con un impatto economico significativo: i costi unitari sono aumentati di oltre quattro volte rispetto al passato.

Nonostante diversi tentativi di negoziazione con la rappresentanza italiana di VMWare, non è stato possibile ottenere condizioni migliori rispetto a quelle previste dal listino Consip della convenzione Multibrand 7, relativamente al bundle VMWare vSphere Foundation, che include tutte le funzionalità attualmente impiegate da Lepida.

La convenzione Consip prevede uno sconto del 15% per acquisti di valore complessivo superiore ai 5 milioni di euro.

Questo ha portato alla decisione di una gestione centralizzata dell’acquisto da parte di Lepida per conto degli Enti interessati, accompagnato dalla scelta di esentare i Soci dalla maggiorazione del 5% prevista dal Piano Industriale, normalmente applicata a questa tipologia di azioni.

Prima di procedere all’ordine è stata quindi svolta un’azione capillare di informazione e contatto con i Soci, per rilevare il fabbisogno preciso e impegnativo in capo a ciascuno per il prossimo triennio.

È stata inoltre ottenuta una condizione di miglior favore per il pagamento annuale anticipato delle licenze di durata triennale, con l’obiettivo di ridurre gli oneri finanziari in capo a Lepida e ai Soci.

Sono state inoltre avviate misure di ottimizzazione delle risorse per contenere l’impatto economico del nuovo modello di licensing, riducendo il numero di core in esercizio e rendendo disponibile l’espansione della RAM per gli Enti, al fine di compensare la riduzione dei core e mantenere adeguate performance.

Infine, in risposta a questo nuovo scenario, sono attualmente in corso valutazioni su piattaforme alternative di virtualizzazione.

Pur riconoscendo che VMWare rappresenta ancora lo standard di riferimento per affidabilità e funzionalità, si persegue un approccio che mira a ridurre il rischio di lock-in tecnologico, verificatosi nella situazione attuale.

