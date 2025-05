Sebbene gli Stati Uniti rappresentino ancora il mercato regionale più grande al mondo, Paesi come Brasile, Spagna, Italia, Corea del Sud, India, Australia e Indonesia hanno superato la media globale in termini di crescita. Lo studio.

L’AI traina la crescita record nel mercato dei servizi cloud mondiale

Il mercato globale dei servizi di infrastruttura cloud sta vivendo un’impennata straordinaria, trainata in gran parte dall’adozione dell’intelligenza artificiale generativa (GenAI) e dalla crescente domanda da parte delle imprese.

Secondo l’ultima analisi del Synergy Research Group, la spesa in questo settore è aumentata del 23% su base annua nel primo trimestre del 2025, raggiungendo l’impressionante cifra di 93,9 miliardi di dollari. Si tratta di un aumento su base annua pari a 17,5 miliardi di dollari, segno di una forte dinamica di crescita nonostante un raffreddamento degli investimenti da parte degli hyperscaler (Amazon, Google, Microsoft, Meta, solo per citare i più famosi).

Il dato sui ricavi degli ultimi 12 mesi per i servizi di infrastruttura cloud nel suo complesso ora ammonta a 348,1 miliardi di dollari, sottolineando la solidità di lungo periodo del mercato. Va inoltre segnalato che, secondo i ricercatori, gli effetti dei tassi di cambio stanno mascherando una performance ancora più forte: la crescita annua si avvicina al 25%, offrendo una visione più accurata dell’espansione reale.

GenAI: il catalizzatore di una crescita del 52% dal 2022

La rivoluzione dell’intelligenza artificiale—e in particolare la diffusione di massa della GenAI dopo il lancio di ChatGPT di OpenAI 29 mesi fa—ha avuto un impatto trasformativo. Si stima che il mercato dell’infrastruttura cloud sia cresciuto del + 52% dalla fine del 2022, dimostrando il ruolo centrale dell’AI nell’architettura IT moderna.

“Continuiamo a osservare numeri forti in termini di ricavi e crescita nel mercato del cloud, con un’accelerazione significativa negli ultimi sei trimestri”, ha dichiarato John Dinsdale, Chief Analyst di Synergy Research Group, secondo quanto riportato da telecomtv.com. I servizi specifici per GenAI hanno registrato tassi di crescita tra il 140% e il 160%, secondo Dinsdale, con un impatto esteso anche al resto del portafoglio servizi grazie all’integrazione dell’AI.

Leader di mercato e dinamiche regionali

Nonostante i cambiamenti nel panorama tecnologico, la classifica dei leader di mercato rimane stabile:

Amazon Web Services (AWS) è ancora in testa, con 29,27 miliardi di dollari di ricavi nel Q1 e una quota di mercato del 29% .

è ancora in testa, con e una . Microsoft Azure segue con una quota del 22% , mentre Google Cloud si posiziona al 12% .

segue con una quota del , mentre si posiziona al . Altri attori importanti includono Alibaba Cloud (4%) e Oracle (3%).

Tra i provider di secondo livello, le aziende che mostrano i tassi di crescita più alti sono CoreWeave, Oracle, Databricks, Snowflake, Cloudflare e Huawei.

In particolare, CoreWeave ha vissuto una crescita fulminea—passando da un ruolo marginale a un passo dall’entrare nella top 12 globale, grazie ai suoi servizi ottimizzati per AI e GPU.

In Irlanda, Spagna e Italia il tasso di crescita più elevato

Sebbene gli Stati Uniti rappresentino ancora il mercato regionale più grande—con un valore superiore a quello dell’intera regione Asia-Pacifico—la crescita è sempre più distribuita globalmente.

Paesi come Brasile, Spagna, Italia, Corea del Sud, India, Australia e Indonesia hanno superato la media globale in termini di crescita, se misurata in valute locali.

In Europa, Regno Unito e Germania sono i mercati cloud più grandi, ma Irlanda, Spagna e Italia hanno registrato i tassi di crescita annui più elevati nel primo trimestre del 2025.

Questa espansione internazionale riflette sia la crescente adozione del cloud da parte delle imprese, sia gli investimenti strategici dei fornitori in infrastrutture data center su scala globale.

Dominanza del cloud pubblico e composizione del settore

I servizi cloud pubblici—nello specifico Infrastructure-as-a-Service (IaaS) e Platform-as-a-Service (PaaS)—costituiscono la maggior parte del mercato e sono cresciuti del 24% su base annua nel Q1, o del 26% a valute costanti. La domanda di soluzioni scalabili e pronte per l’AI continua a trainare questi segmenti.

Al contrario, i servizi di cloud privato ospitato mantengono un ruolo più contenuto ma comunque significativo, soprattutto nei settori regolamentati e in regioni con requisiti stringenti di sovranità dei dati.

Cloud: investimenti massicci e redditizi

Anche se l’industria del cloud è caratterizzata da spese in conto capitale elevate—soprattutto per hardware AI e costruzione di data center—il ritorno sugli investimenti è evidente.

Con le imprese che accelerano la trasformazione digitale alimentata dall’AI, i fornitori di servizi cloud stanno beneficiando di ricavi in forte espansione, nuove offerte di servizi e un’impronta globale sempre più ampia.

La traiettoria del mercato dei servizi cloud, potenziata dall’AI generativa e dai carichi di lavoro digitali in espansione, sembra destinata a una crescita sostenuta a doppia cifra, con nuovi entranti come CoreWeave che sfidano lo status quo e le Big Tech che consolidano la loro supremazia globale.

