Nuovo studio sull’andamento della spesa in infrastrutture, hardware e software per il cloud computing e i data center: negli ultimi 12 mesi incremento del 32%. Nei prossimi cinque anni gli investimenti maggiori riguarderanno soluzioni IaaS, PaaS, SaaS.

Negli ultimi 12 mesi, secondo i nuovi dati di Synergy Research, gli investimenti in soluzioni cloud in tutto il mondo sono continuati a crescere. tra il primo trimestre 2017 e il primo trimestre 2018 l’incremento della spesa in infrastrutture, hardware e software è stato del 32%.

Precedentemente tale crescita è sempre stata contenuta in un range tra il 10 ed il 20%. A partire dal terzo trimestre dell’anno scorso, i ricavi nel settore cloud sono stati sempre superiori ai 10 miliardi di dollari, con la punta di 11,5 miliardi di dollari nel primo trimestre 2018.

Complessivamente, nell’ultimo anno, i ricavi del mercato public cloud hanno superato abbondantemente i 40 miliardi di dollari.

Il 95% della spesa mondiale è andata in server, sistemi operativi, storage, networking, virtualizzazione e cybersicurezza. I leader globali del mercato rimangono ODM, Dell, EMC, HPE, Cisco, Arista, Microsoft e VMware.

Come ha spiegato in una nota al Rapporto John Dinsdale, Chief Analyst e Research Director diSynergy Research Group, “gran parte della spesa degli investitori va ai segmenti infrastrutture, software e hardware per i data center”.

Un mercato, questo del cloud pubblico, “che vede il predominio pressochè totale degli operatori hyperscale”, mentre “i settori che nei prossimi cinque anni registreranno la maggiore crescita saranno Infrastructure as a Service (IaaS), insieme a Platform as a Service (PaaS) e Software as a Service (SaaS)”.