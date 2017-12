Cloud, i 13 articoli più letti del 2017

Qui di seguito la lista dei contenuti più visualizzati relativi al tema del cloud e delle sue integrazioni con le tecnologie abilitanti la trasformazione digitale (dal 5G alla cybersecurity, dall’intelligenza artificiale ai big data). Un mercato che vale oggi 246 miliardi di dollari, secondo le recenti proiezioni Gartner, e che nel 2020 raggiungerà il valore di 385 miliardi di dollari a livello globale, soprattutto grazie alle soluzioni Infrastructure e Software as a Serice (rispettivamente IaaS e SaaS).

Ecco i 13 articoli più visualizzati dai nostri lettori durante l’anno in corso:

‘Cloud security urgente per la PA, ecco cosa c’è da sapere’. Intervista a Marco Pennarola (Fastweb)

Marco Pennarolla, Manager of Mktg Product Dev.&Go to Market di Fastweb, che ha vinto la gara Consip per l’SPC Cloud security nella Pubblica Amministrazione: ‘E’ necessaria una chiara consapevolezza dei rischi e delle responsabilità al livello dei singoli dipendenti e non solo degli “addetti ai lavori’.

‘Industry Cloud è il futuro, la co-creazione che fa bene ai mercati’. Intervista a Mauro Capo (Accenture)

Mauro Capo, Cloud Lead per Italia, Europa Centrale e Grecia di Accenture: ‘Si può pensare all’Industry Cloud collaborativo come a una declinazione del modello Cloud per uno specifico mercato’.

Industria 4.0, il 28% delle imprese italiane investe in industrial internet, big data e cloud

Nuova indagine sull’automazione industriale, con focus sulle imprese manifatturiere del nostro Paese, sulle dimensioni del fenomeno e le policy. Crescono gli investimenti in macchinari, elettronica, big data, cloud e industrial internet. Ma soprattutto cresce la spesa in formazione.

Blockchain, cybercrime e Cloud: 3 priorità delle banche nel 2017

Tecnologie blockchain più mature, cybercrime e un ruolo crescente del Cloud fra i trend tecnologici del nuovo anno nel mercato finanziario.

‘La Sanità sul Cloud? Privacy e sicurezza solo con Data center in Italia’. Intervista a Alberto Clavarino (Netalia)

Intervista a Alberto Clavarino, direttore generale di Netalia, cloud provider italiano con Data center esclusivamente in Italia: ‘tanti sono i vantaggi dell’utilizzo del Cloud nella Sanità, ma occorre vincere resistenze al cambiamento e timori. La nostra infrastruttura assicura privacy e sicurezza by design e conformità alla legge nazionale’.

Trasformazione digitale, 33% aziende nel mondo rinuncia e perde soldi. In Italia fiducia nelle tecnologie

Negli ultimi due anni, in tutto il mondo, un’azienda su tre ha rinunciato a portare a termine il suo progetto, con relative perdite finanziarie. In Italia è alla tecnologia che è affidato il ruolo di driver più rilevante: AI (58%), Iot (45%), cloud (51 %) e cyber security (61 %).

Cloud, mercato mondiale a 305 miliardi di dollari nel 2018. In Italia crescerà oltre il 20% quest’anno

Guadagniamo due posti nel “Global cloud computing scorecard”: l’ambiente legale e regolamentare nel nostro Paese incoraggia lo sviluppo dell’innovazione nel campo del cloud. A livello globale per il settore crescita a due cifre fino al 2020.

5g e intelligenza artificiale per il cloud robotics, mercato da 226 miliardi di dollari nel 2021

Macchine in rete che comunicano e imparano, si scambiano dati e informazioni per potenziare l’industria digitalizzata e diventare servizi: nasce il mercato della robotica cloud, nel 2020 il 90% dei robot saranno sulla nuvola.

Cloud made in Italy. I vantaggi per PA, banche, Energy e Sanità. Videointervista a Michele Zunino e Alberto Clavarino (Netalia)

Michele Zunino e Alberto Clavarino, Ad e Dg di Netalia, raccontano i vantaggi di un Cloud service provider 100% italiano con Data Center distribuiti solo sul territorio nazionale.

Trasformazione digitale, biennio 2018-2020 dominato in Europa da cloud e intelligenza artificiale

L’anno nuovo parte all’insegna delle tecnologie abilitanti l’enterprise DX tra le imprese europee, con particolare attenzione ai segmenti AI, cloud e blockchain.

Digitanomalie. La mano del governo USA sui dati dei cittadini europei. E’ la fine del cloud americano?

Nella causa Microsoft Corp. v. United States il Governo americano ritiene di avere diritto di accedere direttamente ai dati di chiunque, se detenuti da una filiale di un’azienda americana.

Il settore IT traina la trasformazione digitale dell’Italia (cresce la domanda di Cloud)

Presentato a Roma lo studio “Il settore IT in Italia” realizzato da Anitec-Assinform in collaborazione con Istat e NetConsulting cube. Quasi 8 aziende su 10 prevede aumento del fatturato e l’evoluzione dell’offerta per rispondere alla crescita di domanda di Cloud, IoT, Industria 4.0, Big Data, Mobile.

Cloud, mercato promettente per le telco ma con degli ostacoli

Il Cloud rappresenta una grossa fonte potenziale di business per la industry delle Tlc per colmare il vuoto di entrate del business tradizionale.