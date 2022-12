Cloud, ecco il Polo strategico nazionale

La nostra giornata.

Cloud PA. Da oggi apre le “porte” il Polo Strategico Nazionale, la vera sfida è convincere le PA centrali e locali a migrare i dati nella nuova infrastruttura cloud. Da gennaio 900 milioni di bonus per convincerli.

Sanità Digitale. Il Governo ha deciso di prorogare di un anno la possibilità di inviare ai pazienti non direttamente le ricette mediche, ma il numero della ricetta elettronica via email, sms, al telefono e app di messaggistica come WhatsApp.

eMobility. Riguarda il webinar organizzato da Key4biz/Mobilità Futura sulla mobilità elettrica con Massimiliano Calamai (Alpitronic), Giorgio De Champdorè (Enel X Way) e Michela Longo (Politecnico di Milano).

