Presentata oggi al Parlamento europeo la bozza di relazione congiunta sul Cloud and AI Development Act (CADA)

Ridurre la dipendenza dai fornitori tecnologici extraeuropei e rafforzare le imprese del continente: è il doppio obiettivo della bozza di relazione congiunta sul Cloud and AI Development Act (CADA), presentata oggi al Parlamento europeo. Come spiegato da Greta Ruffino su Euronews, gli eurodeputati chiedono regole comuni dell’Unione per le infrastrutture cloud e di intelligenza artificiale, maggiori tutele per i settori critici e un ruolo più incisivo degli appalti pubblici nel sostenere l’offerta europea. La relazione sarà pubblicata giovedì e discussa dalle commissioni parlamentari il 1° dicembre.

La posta in gioco va oltre la concorrenza tra imprese. “Non è solo una questione di competitività economica, ma anche della nostra capacità di prendere decisioni autonome”, ha dichiarato in una nota Diego Solier, eurodeputato conservatore spagnolo: “La sovranità tecnologica non consiste nel chiudere l’Europa al resto del mondo, ma nel garantire che l’Europa abbia la capacità di agire, competere e scegliere”.

La posizione riflette una preoccupazione strategica: se servizi essenziali dipendono da infrastrutture e aziende soggette a decisioni prese fuori dall’Unione, la disponibilità di quei servizi può diventare una questione di sicurezza e autonomia politica. Secondo la Commissione europea, tre fornitori hyperscale non europei controllano oltre il 70% del mercato cloud dell’Ue. Una concentrazione che rende più urgente diversificare l’offerta e rafforzare la capacità di scelta di amministrazioni e imprese.

Appalti e standard comuni per far crescere il cloud europeo

La bozza punta a sostenere gli operatori europei anche attraverso la domanda pubblica: le amministrazioni dovrebbero acquistare più servizi cloud da fornitori del continente (rafforzando la proposta della Commissione su questo). Il ragionamento è industriale prima ancora che protezionistico: senza clienti e contratti di dimensioni adeguate, le imprese europee faticano a crescere e competere con i grandi gruppi globali.

“L’Europa ha imprese eccellenti e non chiedono sussidi, chiedono clienti. Questo è il cuore della nostra proposta” ha detto Reinier Van Lanschot, eurodeputato verde olandese. Lo stesso Van Lanschot ha richiamato il rischio di dipendenza operativa: “I nostri sistemi critici funzionano con la tecnologia di qualcun altro, e qualcun altro può spegnerli. Oggi un tribunale, domani un ministero, un ospedale, un gestore della rete elettrica?”.

La relazione propone inoltre standard europei comuni per i servizi cloud e maggiori protezioni per ambiti come sanità, energia e trasporti. Il nodo sarà tradurre questi principi in criteri chiari per gli acquisti, capaci di tutelare continuità operativa e sicurezza senza ridursi a una preferenza nominale per il fornitore europeo. Contano anche la portabilità dei dati, la possibilità di cambiare operatore e il controllo effettivo sulle infrastrutture.

Data center: più capacità, ma con vincoli ambientali

La bozza chiede, inoltre, procedure autorizzative più rapide per costruire nuovi data center, nel rispetto degli obblighi ambientali e con benefici per le comunità locali. La proposta della Commissione mira a triplicare la capacità europea dei centri dati nei prossimi cinque-sette anni.

È un obiettivo coerente con la crescita della domanda di calcolo per l’intelligenza artificiale, ma non basta accelerare le autorizzazioni. La capacità aggiuntiva richiede energia, reti adeguate e disponibilità di territori, la sostenibilità dei progetti e il consenso locale saranno quindi parte della stessa sfida industriale. La sovranità digitale, in altre parole, non si costruisce soltanto riducendo la dipendenza da fornitori stranieri: serve anche la capacità europea di realizzare e alimentare infrastrutture competitive.

La bozza parlamentare dovrà ora misurarsi con la proposta legislativa della Commissione, presentata il 3 giugno nell’ambito del pacchetto sulla sovranità tecnologica. Dopo il confronto in commissione, il voto è provvisoriamente previsto a metà marzo 2027, mentre il passaggio in plenaria è atteso per aprile del prossimo anno.

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