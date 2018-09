Con l’espressione cloud computing, in italiano nube informatica, si indica una complessa gamma di tecnologie che permettono di memorizzare, archiviare ed elaborare dati da remoto grazie all’utilizzo di risorse hardware e software distribuite, offerte e virtualizzate nel web.

Oggi, i servizi di cloud computing vengono utilizzati su ampia scala: dai consumatori, per la condivisione e l’archiviazione di contenuti e di informazioni di vario tipo; dalle aziende, per la gestione di progetti e la creazione di applicazioni personalizzate. Il volume analizza l’evoluzione del cloud sotto molteplici profili, passando in rassegna i recenti sforzi normativi dell’Unione Europea volti alla realizzazione di un corpus normativo unico tanto nell’area di Common quanto in quella di Civil law.