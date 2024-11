Kristi Noem, governatrice del South Dakota, è stata recentemente nominata da Donald Trump per dirigere il Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS), incarico che include la gestione della FEMA (Federal Emergency Management Agency), l’agenzia che coordina gli aiuti in caso di calamità naturali.

Alla guida del Dipartimento della Sicurezza interna

È tristemente nota per aver ucciso a sangue freddo il suo cane, ma tra le prerogative di Kristi Noem, nominata da Trump (ma non ancora confermata dal Senato) a capo del Dipartimento per la Sicurezza Interna (DHS), vi è anche quella di essere una convinta negazionista del cambiamento climatico.

..e dell’agenzia per le calamità

Attualmente governatrice del South Dakota, la Noem, sarà quindi alla guida del Dipartimento responsabile della FEMA (Federal Emergency Management Agency), l’Agenzia federale che gestisce i fondi da veicolare in caso di calamità, in un momento storico in cui i danni dovuti agli eventi climatici estremi sono sotto gli occhi di tutti […]

