Clementoni ha vinto il bando europeo “Ricerca e sviluppo per innovare le Marche” – incentivi alle imprese per attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale negli ambiti della strategia regionale per la specializzazione intelligente.

AI4EDUGAMING: il progetto

AI4EDUGAMING, il nome del progetto vincitore, ha l’obiettivo di studiare e implementare una piattaforma innovativa di intelligenza artificiale per lo sviluppo di giochi interattivi ideati per bambini in età prescolare e scolare. La piattaforma è pensata per monitorare i progressi di apprendimento e assecondare le naturali inclinazioni dei più piccoli supportando i genitori nell’affiancare la crescita dei propri figli in modo naturale e adeguato alle specifiche esigenze.

Il progetto è stato presentato in partenariato con altre due importanti realtà del territorio: la software house Ubisive e la Cooperativa Sociale Il Faro, che si occuperanno rispettivamente dello sviluppo tecnologico e della sperimentazione scientifica e pedagogica. Nello svolgimento di tali attività le aziende Partner saranno inoltre affiancate dalla preziosa collaborazione dell’Università degli Studi di Macerata. I giochi realizzati saranno testati sia da bambini normotipici che da bambini diversamente abili in modo da garantire una maggiore inclusività dei prodotti stessi.

L’inizio dei lavori oggetto del bando è stato annunciato ufficialmente questo pomeriggio nel corso di un evento presso lo Show Room Clementoni a Recanati, alla presenza del Presidente della Regione Marche e di diversi rappresentanti di Istituzioni locali, che hanno espresso apprezzamento per questo importante progetto e per il significativo impatto che avrà sullo sviluppo economico regionale.

Francesco Acquaroli, Presidente della Regione Marche: “Stiamo lavorando per essere vicini alle imprese del territorio mettendo in campo forme di sostegno e opportunità in grado di innescare competitività e competenze. Riteniamo fondamentale il settore della ricerca e sviluppo anche per trattenere sul territorio realtà che hanno dimostrato da sempre capacità di innovarsi e generare idee e sviluppo, di restare aggrappati ai mercati, di mantenersi leader nei propri settori di competenza, come è Clementoni. Questa grande intuizione che oggi viene presentata vi consentirà di essere leader in un settore ancora tutto da scoprire e approfondire come quello dell’applicazione dell’intelligenza artificiale. Le aziende come la vostra, che riescono a fare ancora delle Marche una terra all’avanguardia, rappresentano un grande orgoglio per l’intera comunità regionale. Ci piace sottolineare anche il lavoro comune che Clementoni fa con Il Faro e Ubisive nel creare un ecosistema di idee”.

“AI4EDUGAMING è la nostra risposta alle sfide dei cambiamenti odierni: del modo di giocare dei bambini, dello stile di vita e dell’evoluzione tecnologica. Attraverso l’uso dell’intelligenza artificiale, miriamo a creare giocattoli che parlino il linguaggio dei più piccoli andando a soddisfarne l’esigenza principale, il divertimento, la vera chiave di volta per stimolare l’apprendimento. La tecnologia più evoluta è dunque funzionale a creare giochi che si adattino alle esigenze e ai ritmi di apprendimento di ogni bambino, garantendo un impatto positivo e duraturo” ha commentato Giovanni Clementoni, amministratore delegato di Clementoni e ha aggiunto: “con questo progetto puntiamo a confermare e rafforzare quella che è da sempre la nostra missione: rendere l’apprendimento un’esperienza stimolante e inclusiva per tutti i bambini.”

Andrea Maria Antonini, Assessore alle attività produttive: “Per il finanziamento dei progetti di ricerca e sviluppo, vista l’intensa partecipazione, la Regione Marche ha disposto complessivamente 54,6 milioni di euro, cioè l’intero stanziamento previsto dal piano finanziario del PR FESR 2021-27 per l’attuazione dell’intervento, aggiungendo 9,6 milioni di euro allo stanziamento messo a bando (45 milioni di euro). Si prevedono investimenti in ricerca industriale e sviluppo sperimentale per 92,5 milioni di euro complessivi sul territorio regionale. Il risultato dimostra la capacità del mondo produttivo marchigiano di lavorare su progettualità altamente innovative per vendere prodotti in grado di competere sui mercati nazionali ed internazionali. Ma si tratta anche di un risultato fortemente voluto dall’amministrazione regionale che ha cercato di assicurare il più ampio accesso alle agevolazioni, tramite incontri informativi, che si sono svolti in tutte le province, e tramite l’inserimento di semplificazioni amministrative applicate alle modalità di rendicontazione, ai sensi dei regolamenti comunitari, consapevoli che la ricerca di soluzioni innovative rappresenti il principale driver di sviluppo per le nostre imprese. Il bando consentirà inoltre oltre 200 nuove assunzioni di personale qualificato da parte delle imprese beneficiarie, tra cui laureati, ricercatori, tecnici qualificati, apprendisti in alta formazione e ricerca.”

Stefania Bussoletti, Direttore Dipartimento sviluppo economico: “Un intervento che coinvolge l’intero ecosistema regionale dell’innovazione e che punta sulla collaborazione tra imprese, Università, centri di ricerca, start-up innovative e Digital Innovation Hub. Puntando sulla contaminazione reciproca e sull’effettivo trasferimento di conoscenze e competenze innovative nei processi produttivi e favorendo il coinvolgimento delle imprese di piccole dimensioni non solo nelle fasi esecutive dei progetti ma anche in quelle legate all’analisi e alla ricerca. Il progetto presentato oggi con capofila l’azienda Clementoni rappresenta proprio un esempio virtuoso di questa strategica collaborazione tra soggetti diversi dell’ecosistema regionale tra cui un’impresa consolidata (Clementoni Spa appunto), una startup innovativa (Ubisive Srl) e una cooperativa sociale (Il Faro)”.

AI4EDUGAMING integrerà algoritmi di intelligenza artificiale

La piattaforma integrerà dinamiche di gaming e algoritmi di intelligenza artificiale in grado di adattarsi alle esigenze individuali di ogni bambino, arricchendo l’esperienza di apprendimento e supportando efficacemente il loro sviluppo cognitivo e motorio.

Il progetto AI4EDUGAMING rappresenta un’evoluzione importante nel mondo del gioco educativo. Integrando avanzate tecnologie di intelligenza artificiale, Clementoni continua a sostenere l’apprendimento attraverso il gioco, rendendolo sempre più coinvolgente, personalizzato e accessibile.

