General Manager,

Dedagroup

Claudio Santiago Abad è il General Manager di Dedagroup Business Technology & Data, la divisione del Gruppo dedicata alla progettazione e alla gestione di soluzioni e sistemi IT a sostegno del business.

Nato in Argentina e trasferitosi in Italia nei primi anni del 2000, Claudio Santiago Abad ha maturato una carriera più che trentennale nel mondo IT.

All’iniziale esperienza nelle Poste Argentine è seguita la gestione di diversi progetti infrastrutturali e applicativi presso importanti player Finance (Barclays, CartaSì, Eurofidi); infine, è approdato in Brennercom S.p.A. dove ha seguito e gestito l’implementazione del nuovo modello di business IT as a Service.