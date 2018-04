Head of Digital & AI,

Vodafone Italia

Claudio Raimondi è l’Head of Digital di Vodafone Italia. In precedenza ha lavorato per eBay, dove è stato prima direttore commerciale Italia, Francia e Spagna, e poi, dall’ottobre del 2014, General Manager della filiale italiana della multinazionale americana.

In Vodafone Italia Claudio Raimondi era già stato prima di passare a eBay, ricoprendo diversi incarici, tra cui, per ultimo, quello di Head of Online User Experience and Quality.

Dal 2015 al 2011 Raimondi ha lavorato per la Pirelli, ricoprendo ruoli differenti nell’ambito del digitale, del marketing e delle vendite.

Claudio Raimondi è membro dell’Executive Accademy del MIP, la business school del Politecnico di Milano, mentre nel 2016 ha ricevuto il “Premio Italia Giovane” come “Manager dell’anno”.

Si è laureato in Business Administration presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.