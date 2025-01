Negli anni ha acquisito approfondite competenze in un'ampia gamma di settori politici dell'UE, tra cui i negoziati internazionali e interistituzionali. La data in cui la nomina prenderà effetto sarà stabilita successivamente.

Il nuovo capo della Rappresentanza della Commissione europea in Italia a Roma è Claudio Casini. Agirà in qualità di rappresentante ufficiale della Commissione nel nostro Paese sotto l’autorità politica della presidente Ursula von der Leyen.

Negli anni Casini ha acquisito approfondite competenze in un’ampia gamma di settori politici dell’Unione europea, tra cui i negoziati internazionali e interistituzionali, la rappresentanza esterna, le relazioni diplomatiche, la gestione, la comunicazione e l’analisi politica.

Un profilo altamente qualificato per assumere il ruolo di guida della Rappresentanza in Italia della Commissione europea.

La sua carriera riflette una profonda comprensione della governance e dei processi decisionali dell’UE, unitamente a una visione strategica e a una comprovata capacità di promuovere la cooperazione tra le istituzioni dell’UE e gli Stati membri.

Attualmente, Casini è distaccato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri in qualità di negoziatore principale per l’attuazione del piano italiano per la ripresa e la resilienza. In tale veste, è responsabile della gestione delle relazioni con l’Unione europea, dimostrando la sua capacità di condurre negoziati complessi e di produrre risultati incisivi.

Ha trascorso oltre un decennio presso il Segretariato generale della Commissione europea, dove ha ricoperto il ruolo di Antici e di Consigliere finanziario della Commissione, acquisendo un’inestimabile esperienza nel coordinamento interistituzionale di alto livello e nel controllo finanziario.

All’inizio della sua carriera è stato Capo settore in seno alla Rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea a Bruxelles nonché membro del gabinetto degli ex commissari Danuta Hübner e Paweł Samecki.

Durante il periodo trascorso alla Rappresentanza d’Italia presso l’Unione europea ha acquisito ulteriore esperienza dirigenziale, occupandosi di un’ampia gamma di questioni europee.

