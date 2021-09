Claudia Parzani tra le 100 leader a livello globale per l’inclusione di genere

Claudia, unica italiana, è stata inclusa nella categoria Heroes 100 Women Executives che celebra le 100 donne, in ruoli apicali a livello internazionale, che stanno guidando il cambiamento utilizzando la loro influenza e la loro posizione professionale per promuovere attivamente una cultura inclusiva nel mondo del lavoro.

Claudia Parzani, Partner e Global Business Development & Marketing Head di Linklaters (nonché Presidente di Allianz S.p.A.), per la quinta volta consecutiva è stata inclusa da HERoes e Yahoo Finance nella classifica Women Role Model 2021, il cui obiettivo è quello di premiare figure di elevato profilo professionale che si sono distinte a livello globale per iniziative volte al miglioramento della posizione delle donne nel mondo del lavoro.

Claudia, unica italiana, è stata inclusa nella categoria Heroes 100 Women Executives che celebra le 100 donne, in ruoli apicali a livello internazionale, che stanno guidando il cambiamento utilizzando la loro influenza e la loro posizione professionale per promuovere attivamente una cultura inclusiva nel mondo del lavoro.

Claudia ha già ricevuto analoghi riconoscimenti nel 2020 e nel 2019 (categoria 100 Women Executives), nel 2018 (Top 10 Female Role Model per il Financial Times e HERoes) e nel 2017 (Top 10 Champion of Women in Business per il Financial Times e HERoes).

Claudia figura tra gli ambasciatori globali delle numerose iniziative della firm per promuovere la parità di genere e supportare il talento femminile nel proprio percorso di crescita. Per l’ufficio di Milano ha ideato Breakfast@Linklaters, un network che conta oggi oltre 2.000 manager e che permette alle donne della business community di incontrarsi, ormai da 10 anni e ogni mese, per discutere di temi sempre diversi e attuali.

Claudia è inoltre madrina per l’Italia della campagna internazionale “Inspiring Girls”, lanciata in Italia dall’associazione Valore D (prima associazione di grandi imprese nata in Italia per sostenere la leadership femminile in azienda) ed è spesso invitata in qualità di speaker ad eventi e conferenze per offrire il proprio contributo sui temi della diversity e motivare e ispirare le giovani donne e le nuove generazioni.

Commentando il suo riconoscimento, Claudia ha dichiarato: “Stiamo vivendo un periodo di grande cambiamento e oggi possiamo vedere le cose da nuove prospettive. Investire sul talento e su nuove competenze non è una possibilità ma una necessità. Dobbiamo quindi più che mai mettere al centro il valore della diversità sotto qualsiasi aspetto. Le aziende, la società e i nostri Paesi hanno bisogno di tutti, anche di noi donne. Non si possono perdere la metà dei talenti, la possibilità di vedere il mondo con occhi nuovi e diversi, l’occasione di prendere decisioni migliori.”

Claudia, esperta di governance e finanza, è Partner di Linklaters e Head of Business Development & Marketing della firm a livello mondiale. Da novembre 2016 ad aprile 2021 ha ricoperto, all’interno di Linklaters, il ruolo di Managing Partner per l’area Western Europe e nel 2021 è stata uno dei 3 partner selezionati per candidarsi al ruolo di Senior Partner per lo studio a livello globale. Ricopre inoltre le cariche di Presidente di Allianz S.p.A. e Vicepresidente di Borsa Italiana, componente del Consiglio Direttivo e della Giunta di Assonime, membro del Consiglio Generale di AIFI (Associazione italiana del Private Equity, Venture Capital, Private Debt), componente del Consiglio di Amministrazione di ISPI (Istituto per gli Studi di Politica Internazionale), membro italiano della Commissione Trilaterale e Presidente del Consiglio Strategico della Fondazione Italia per il dono onlus – F.I.Do.

È stata Presidente di Valore D, l’associazione di grandi imprese nata per sostenere la leadership femminile ed è autrice del libro “Meravigliose, tour guidato all’interno di noi stesse”, volume scritto a quattro mani con Francesca Isola, autrice di teatro e attrice, edito da Il Sole 24 Ore.