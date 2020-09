Claudia Parzani tra i 100 leader globali per l’inclusione di genere

Claudia Parzani, Managing Partner per l’area Western Europe e Global Business Development & Marketing Partner di Linklaters, nonché Presidente di Allianz S.p.A., è stata inclusa da HERoes e Yahoo Finance nella classifica Women Role Model 2020, il cui obiettivo è quello di premiare figure di elevato profilo professionale che si sono distinte a livello globale per iniziative volte al miglioramento della posizione delle donne nel mondo del lavoro.

Claudia è stata inclusa nella categoria Heroes 100 Women Executives che celebra le 100 donne, in ruoli apicali a livello internazionale, che stanno guidando il cambiamento utilizzando la loro influenza e la loro posizione professionale per promuovere attivamente una cultura inclusiva nel mondo del lavoro.

Claudia Parzani ha già ricevuto analoghi riconoscimenti nel 2019 (unica italiana nella categoria 100 Women Executives), nel 2018 (Top 10 Female Role Model per il Financial Times e HERoes) e nel 2017 (Top 10 Champion of Women in Business per il Financial Times e HERoes).

Membro del comitato esecutivo e Global Champion for Gender di Linklaters, Claudia figura tra gli ambasciatori globali delle iniziative della firm per promuovere la parità di genere e supportare il talento femminile. Claudia ha promosso diversi programmi interni tra cui il Women’s Leadership Programme e, più di recente, Stepping Forward pensato per le giovani professioniste della firm. Per l’ufficio di Milano ha ideato Breakfast@Linklaters, un network che conta oggi oltre 2.000 manager e che permette alle donne della business community di incontrarsi, ormai da 10 anni e ogni mese, per discutere di temi sempre diversi e attuali. Sempre per volere di Claudia e per andare incontro all’esigenza crescente di confronto tra le partecipanti in un momento storico epocale come quello segnato dalla pandemia, da marzo 2020 gli incontri si sono tenuti in modalità virtuale e su base settimanale.

È inoltre madrina per l’Italia della campagna internazionale “Inspiring Girls”, lanciata in Italia dall’associazione Valore D (prima associazione di grandi imprese nata in Italia per sostenere la leadership femminile in azienda) di cui ha ricoperto il ruolo di Presidente dal 2013 al 2016 ed è spesso invitata in qualità di speaker ad eventi e conferenze per offrire il proprio contributo sui temi della diversity e motivare e ispirare le giovani donne e le nuove generazioni.

Commentando il riconoscimento ricevuto, Claudia ha dichiarato: “Il mondo attorno a noi è cambiato velocemente, ci ha sorpreso, ci sta insegnando molte cose nuove e ci sta indirizzando. Abbiamo la necessità di affrontare in modo diverso le tante sfide, molte anche ereditate dal passato, così come i cambiamenti ormai diventati necessari. La diversità, non solo di genere, e l’inclusione vanno nella giusta direzione, possono contribuire a creare un mondo migliore. La nostra società non può davvero permettersi di sprecare nulla e tanto meno oltre la metà di tutto il talento che possiede, che ha cullato, formato e cresciuto. Non possiamo rinunciare alla capacità di vedere il mondo con occhi diversi, capaci di portare innovazione, creatività e sensibilità nuove”.

Claudia è Managing Partner di Linklaters per l’area Western Europe e Business Development & Marketing Partner della firm a livello mondiale. Ricopre inoltre le cariche di Presidente di Allianz S.p.A. e Vicepresidente di Borsa Italiana. È stata Presidente di Valore D, l’associazione di grandi imprese nata per sostenere la leadership femminile.