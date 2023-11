Classifica tennis mondiale, 6 italiani nei primi 100

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

La vittoria del tennista italiano Jannik Sinner contro il numero uno al mondo, il serbo Djokovic, nella seconda partita delle Atp Finals, durata oltre tre ore, ha reso il tennis in Italia uno sport ancora più popolare. Già oggi è il secondo più seguito e lo dicono i numeri: la diretta del match su Rai 2 è stata vista da 2 milioni e 543mila spettatori, con uno share del 14.6%, il miglior risultato per il tennis in Rai degli ultimi dieci anni. Certo, nella classifica del tennis mondiale Djokovic mantiene la prima posizione, ma Sinner pare abbia le carte in regola per scalzarlo. Attualmente il giocatore altoatesino (classe 2001) occupa, infatti la quarta posizione.

Tennis, statistiche e numeri del Global Tennis Report 2021

Attraverso il Global Tennis Report del 2021 possiamo scoprire altre statistiche sul tennis che conta 87 milioni di giocatori professionisti in tutto il globo, di cui il 41% è di sesso femminile. E l’Italia, in questa partita, gioca da titolare posizionandosi terza al mondo per giocatori qualificati nella classifica ATP (maschile) e WTA (femminile) con una percentuale del 6%. Nel grafico in apertura la classifica completa delle nazioni con più tennisti qualificati nei sistemi internazionali di gestione del punteggio individuale. Primi in questa classifica del tennis mondiale sono gli Stati Uniti che, con il 10,1%, staccano tutti gli altri Paesi, prima dell’Italia troviamo invece la Francia con il 6,3%.

Il Sud Africa è il Paese al mondo con più tenniste

Partiamo dalle giocatrici perché il tennis è uno degli sport che favorisce di più la parità di genere, anche grazie al formato di gioco del doppio misto. In Italia, dopo il volley, è il secondo sport più praticato dalle donne, supera anche la ginnastica artistica (e le sue declinazioni come la ritmica e il corpo libero) che si ferma al terzo posto.

Nella classifica mondiale il Paese con più tenniste professioniste è invece il Sud Africa dove le atlete sorpassano gli uomini e si attestano al 50,6%. In Italia la quota di tenniste professioniste si ferma al 28,2%. Percentuali alte riguardano invece l’Inghilterra, con il 44,7% di tenniste e l’Ungheria con il 46%. Poco attive in questo sport invece le atlete austriache e polacche, che incidono rispettivamente con il 24,3% e il 19,5% sul totale.

Classifica del tennis femminile, la più forte è Iga Swiatek

Tuttavia attualmente la tennista più forte al mondo, quindi in cima al rank WTA è polacca: Iga Swiatek, classe 2001 (come Jannik Sinner). Non solo nella classifica del tennis femminile, Iga Swiatek è la prima polacca e la prima al mondo nata nel Ventunesimo secolo ad aggiudicarsi un major (il termine “major” nel contesto del tennis si riferisce ai quattro tornei del Grande Slam) in singolare e ad aver conquistato il primo posto nella classifica del tennis WTA. Il secondo posto è invece occupato da Aryna Sabalenka, classe 1998, soprannominata la “tigre bielorussa”.

Il secondo termine vale naturalmente per i suoi natali, il primo invece per lo stile di gioco aggressivo che le ha permesso di conquistare tredici titoli WTA in singolare, tra cui un torneo del Grande Slam all’Australian Open 2023. Al terzo posto troviamo invece Coco Gauff, statunitense classe 2004, è considerata per lo stile di gioco l’erede delle sorelle Williams, le leggendarie atlete statunitensi protagoniste di un’intera era del tennis. Non solo, Coco Gauff, è prima nella classifica delle partite giocate in doppio.

La classifica del tennis maschile, Djokovic sempre primo

Per quanto riguarda gli uomini, come detto, al primo posto della classifica del tennis mondiale c’è Novak Djokovic, con un palmarès di 24 vittorie su 36 finali. L’atleta serbo (classe 1987) detiene il primato di tennista più vincente nella storia del singolare maschile del Grande Slam: 10 titoli agli Australian Open (record maschile), 7 a Wimbledon, 4 agli US Open e 3 al Roland Garros. Inoltre, è l’unico tennista dell’era Open a essersi aggiudicato consecutivamente (sebbene non nello stesso anno solare, facendo quindi il cosiddetto “Piccolo Slam”) tutte e quattro le prove dello Slam: Australian Open, Roland Garros, Torneo di Wimbledon, US Open. Da notare che è stato l’unico a compiere questa impresa su tre diverse superfici e l’unico in assoluto a vincere almeno tre volte ciascun torneo dello Slam.

Subito dopo nella classifica del tennis ATP troviamo il più giovane tennista al mondo mai classificatosi nel rank ATP, ovvero Carlos Alcaraz, classe 2003. Talento precoce, inizia a giocare (e a vincere) all’età di 3 anni allenato dal padre, anch’egli giocatore di tennis. Al terzo posto c’è il russo Danil Medvedev che, il 28 febbraio 2022, diventando il numero uno della classifica mondiale ATP, è stato il primo a infrangere il dominio dei Big Three (Novak Đoković, Roger Federer, Rafael Nadal) che a turno avevano occupato ininterrottamente la prima posizione dal 2 febbraio 2004.

Classifica tennis mondiale, Sinner è quarto

L’eroe del PalaAlpitour, il palazzetto dello sport torinese dove Sinner ha superato Djokovic, mantiene saldamente la quarta posizione nella classifica ATP. Nel complesso, sei italiani sono nei primi 100: c’è Lorenzo Musetti che si conferma al 27° posto, Matteo Arnaldi è 44° e Lorenzo Sonego 47°. Matteo Berrettini è nella posizione 90 della classifica mondiale del tennis mentre Flavio Cobolli si è guadagnato la 98ª posizione. La presenza azzurra tra i primi 200 tennisti del mondo conta altri dieci atleti italiani, tutti classificati tra la 124ª e la 194ª posizione.

