CK Hutchison ha deciso di vendere la sua quota del 49% detenuta in VodafoneThree al suo socio Vodafone, per 4,95 miliardi di euro.

CK Hutchison ha deciso di vendere la sua quota del 49% detenuta nell’operatore mobile VodafoneThree al suo socio Vodafone, per un controvalore di 4,95 miliardi di euro.

VodafoneThree è attualmente detenuta al 51% da Vodafone Group e al 49% da CK Hutchison Group Telecom Holdings, che ha deciso di vendere la sua quota.

CK Hutchison ha reso noto che l’accordo le consentirà di monetizzare il proprio investimento a una valutazione interessante e di generare un flusso di cassa considerevole per il gruppo. La transazione è soggetta all’approvazione delle autorità di regolamentazione.

VodafoneThree nata nel 2023

VodafoneThree è nata dalla fusione, avvenuta all’inizio del 2023, tra Vodafone UK e Three UK, con CK come casa madre di quest’ultima. Le tre società hanno completato la fusione di VodafoneThree nel maggio 2025.

L’accordo fa seguito al continuo esame da parte delle autorità di regolamentazione e delle autorità legali britanniche che nonostante il consolidamento del settore stanno con il fiato sul collo di Vodafone, EE di BT, O2 di Telefonica e Three UK accusati di applicare tariffe eccessive ai clienti attraverso le cosiddette “penalità fedeltà”.

Secondo il suo sito web, CK Hutchison continua a operare nel settore delle telecomunicazioni in Italia, Svezia, Danimarca, Austria e Irlanda.

Detiene inoltre una partecipazione di controllo in Hutchison Telecommunications Hong Kong Holdings, che fornisce servizi di telefonia mobile a Hong Kong e Macao.

CK Hutchison, problemi con Trump

Il conglomerato, controllato dal miliardario di Hong Kong Li Ka-shing, è stato a sua volta coinvolto in una controversia diplomatica dopo che il presidente Usa Donald Trump si è opposto alla proprietà cinese dei porti lungo il Canale di Panama, strategicamente importante.

Vodafone ha dichiarato in un comunicato separato che era il “momento giusto” per acquisire la piena proprietà di VodafoneThree, aggiungendo di puntare a un risparmio annuo di 700 milioni di sterline in costi e spese in conto capitale entro l’anno fiscale 2030.

L’operazione dovrebbe chiudersi nella seconda parte del 2026

Max Taylor continuerà a ricoprire la carica di amministratore delegato di VodafoneThree, supportato dall’attuale team dirigenziale, ha reso noto Vodafone in una nota. Vodafone ha aggiunto che l’accordo è soggetto all’approvazione del National Security and Investment Act del Regno Unito e dovrebbe concludersi nella seconda metà del 2026.

Resta da capire a questo punto se il disimpegno di CK Hutchison dalla telefonia mobile Uk sia soltanto un caso unico o se la stessa linea e riguardi in futuro anche altri paese, fra cui l’Italia, anche se in questo senso non ci sono evidenze di alcun genere.

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