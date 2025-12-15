Far capire ai ragazzi quanto i dati e il digitale possano diventare strumenti potenti per capire e contribuire a migliorare la realtà che li circonda.

Ai Digital Days di Faenza si è conclusa la prima sperimentazione dei laboratori CitizER Science in Action, promossi dalla Regione Emilia-Romagna con ARTER, Lepida e il supporto dell’Università di Bologna.

L’ultima tappa, dedicata al Digital Wellbeing, ha visto quattro classi degli istituti Oriani e Torricelli-Ballardini lavorare con passione, dando vita a idee e mockup di App che spaziavano dal riconoscimento delle fake news al monitoraggio del tempo passato sui device.

Con gli ultimi due laboratori sale a oltre 600 il numero degli studenti coinvolti nell’attività. Attraverso gamification e game thinking, i ragazzi hanno vissuto un vero e proprio viaggio nel mondo della citizen science e nelle sfide dell’Agenda 2030, scoprendo quanto i dati e il digitale possano diventare strumenti potenti per capire e contribuire a migliorare la realtà che li circonda.

Questa prima sperimentazione si conclude qui, ma il progetto CitizER Science si propone di crescere e riservare nuove attività e sorprese per il futuro. Per maggiori informazioni sul progetto CitizER Science: digitale.regione.emilia-romagna.it/progetti/citizer-science.

