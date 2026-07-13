Cisgiordania, la denuncia del deputato Usa Ro Khanna: “Bloccato da coloni israeliani armati”

(Adnkronos) – Il deputato americano Ro Khanna è stao trattenuto per oltre un’ora da un gruppo di coloni israeliani armati mentre il democratico, che sta valutando la candidatura alla Casa Bianca nel 2028, stava visitando le rovine di Khibert Zanuta, un piccolo villaggio palestinese nel sud della Cisgiordania abbandonato dopo l’aumento degli attacchi da parte dei coloni e distrutto. In un video il deputato racconta la paura provata quando uomini armati hanno bloccato la strada di uscita dal villaggio.

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