Cisco, un fondo di un miliardo di dollari per le startup dell’AI

Cisco Investments, il braccio aziendale dedicato al venture capital, ha lanciato un fondo di un miliardo di dollari per lo sviluppo di nuove startup specializzate in AI. Di fatto, Cisco ha reso noto di aver già impegnato 200 milioni del fondo e che sta facendo degli investimenti in Cohere, Mistral AI e Scale AI fra gli altri per migliorare le capacità dei clienti in modo complementare con la strategia di innovazione AI di Cisco.

Mark Patterson, Chief Strategy Officer di Cisco, ha osservato: “Per più di 30 anni, Cisco Investments ha investito e collaborato con centinaia di aziende per promuovere l’innovazione sia nei mercati principali di Cisco che in nuove aree strategiche. I nostri recenti investimenti in aziende di intelligenza artificiale generativa (GenAI) si allineano perfettamente con questa strategia di lunga data. Noi di Cisco crediamo di essere ben posizionati per essere il miglior partner strategico per i nostri clienti nell’era dell’intelligenza artificiale, poiché cercano di costruire, proteggere e potenziare l’intelligenza artificiale. Oltre a sviluppare la tecnologia essenziale per connettere, proteggere e far progredire l’intelligenza artificiale, Cisco si impegna a investire nell’ecosistema AI più ampio per soddisfare in modo più efficace le esigenze dei nostri clienti”.

Il fornitore rende noto di aver effettuato più di 20 acquisizioni e investimenti incentrati sull’intelligenza artificiale negli ultimi anni, “promuovendo le funzionalità GenAI e di apprendimento automatico e l’integrazione dell’intelligenza artificiale in tutto il portafoglio Cisco… Cisco lavorerà anche con società di intelligenza artificiale su collaborazioni di prodotti che consentano Cisco intende co-innovare, pur essendo un fornitore agnostico e un attore di piattaforme nel campo dell’intelligenza artificiale, offrendo opzioni e copertura per la base di clienti globale di Cisco”, ha osservato il fornitore.

