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Cisambiente Confindustria, dieci anni di una filiera strategica per l’economia del paese

Cisambiente Confindustria, dieci anni di una filiera strategica per l’economia del paese

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Cisambiente Confindustria, dieci anni di una filiera strategica per l’economia del paese Adnkronos

(Adnkronos) – Dalla gestione dei rifiuti al recupero di materie prime e alla produzione di energia: è il percorso al centro della serata organizzata per celebrare i dieci anni di Cisambiente Confindustria, al Salone delle Fontane di Roma. Condotto dal giornalista Nicola Porro, l’appuntamento ha riunito imprese e istituzioni per ripercorrere l’evoluzione del settore e confrontarsi sulle prospettive dell’economia circolare. Nata nel 2016 dall’iniziativa di 11 industriali e del direttore generale Lucia Leonessi, l’associazione rappresenta oggi oltre 1.500 aziende. Leonessi ha richiamato la centralità del riciclo e la necessità di sgravi fiscali e semplificazione burocratica per sostenere il comparto. Il presidente Donato Notarangelo ha indicato norme chiare e tempi certi come condizioni per incentivare gli investimenti. Alla serata era presente anche il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin. Il ministro ha affermato che i materiali da recuperare costituiscono “l’unica grande miniera di cui disponiamo”, per questa ragione, Cisambiente Confindustria rappresenta una colonna portante dell’economia italiana. A raccontare le sfide e i traguardi della filiera anche la mostra “10 Anni di Ambiente”, con due opere di Maurizio Galimberti. 

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Redazione Key4biz

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