Cioffi (CNU): “Plauso all’alleanza tra AGCOM e Privacy per la tutela dei minori online”

Va tutto il nostro plauso all’alleanza tra AGCOM e Privacy per la tutela dei minori on line – lo afferma Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio Nazionale degli Utenti. Tale Tavolo congiunto rappresenta un momento di significativa importanza per sviluppare strategie e strumenti specifici che siano in grado di tutelare nello spazio virtuale i “nativi digitali”, per i quali le nuove tecnologie rappresentano una parte integrante della quotidianità, strumenti di relazione, di fruizione di contenuti, d’intrattenimento,di studio e informazione, ma anche troppe volte un grande rischio a causa anche della loro giovane età.

Tanti sono i problemi da affrontare, tra i quali, in primis, quello del riconoscimento dell’età. Ma sono necessari – continua Cioffi -anche interventi che siano in grado di rafforzare la protezione dei minori contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali, contro le altre forme di violenza facilitate dalle tecnologie dell’informazione e della comunicazione, contro ogni forma di lesione della loro dignità in rete, tra cui il tema dei contenuti inappropriati, sul qualec’è già stato un forte impegno del CNU in sinergia con AGCOM.

IL CNU – conclude Cioffi – ha dimostrato di essere anch’esso in prima linea, fin dal suo insediamento, a favore della tutela dei minori. Lo ha fatto sia in occasione della richiesta di pareri che nella partecipazione a Tavoli di lavoro su minori e rete, e recentemente anche nella promozione dell’iniziativa di un Convegno “Minori e media. Diritti, rischi ed opportunità” alla Camera dei deputati che aveva tra i suoi obiettivi anche quello di sollecitare un sempre maggiore raccordo interistituzionale necessario per affrontare una tematica così complessa