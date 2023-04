Cioffi (CNU): “Nel contratto Rai tutela dei minori deve essere una delle priorità”

“Apprezziamo l’intervento del Ministro Adolfo Urso in Commissione di Vigilanza RAI, in occasione dell’audizione per il contratto servizio RAI, per la sua sensibilità a tutela dei diritti dei minori, in particolare per una sempre maggiore attenzione al rapporto con i media”. Lo afferma Sandra Cioffi, Presidente del Consiglio nazionale utenti. “Auspichiamo – prosegue – che la RAI, tenuto conto del suo ruolo di servizio pubblico, veicoli sempre ed in ogni caso contenuti non nocivi e adeguati alla crescita culturale dei minori.

Come CNU siamo disponibili, nell’ambito delle nostre competenze, a portare il nostro contributo alla Commissione di vigilanza anche in occasione del contratto RAI ed una delle nostre priorità sarà la richiesta di sempre maggiore attenzione per i minori. Stiamo cercando – conclude Cioffi- di realizzare questo percorso di tutela in sinergia con Agcom, con il Governo e con le istituzioni competenti; sinergia che riteniamo essenziale in questo momento di grande trasformazione del sistema audiovisivo”.