Deutsche Telekom, e&, Singtel, SK Telecom e Softbank collaborano per lanciare Syntelligence AI. La nuova iniziativa sta sviluppando strumenti di intelligenza artificiale per affrontare i problemi delle telecomunicazioni relativi alle chiamate spam e all'esperienza del servizio clienti. L'ex dirigente di Meta e Amazon, Prateek Choudhary, è stato nominato CEO

AI contro lo spam e per il customer care

Una nuova iniziativa, sostenuta da cinque dei principali operatori di telecomunicazioni al mondo, mira a sviluppare modelli e applicazioni di intelligenza artificiale che trasformeranno l’intelligenza di rete e miglioreranno l’esperienza dei clienti.

Syntelligence AI è una joint venture sostenuta da SK Telekom, Singtel, Softbank, Deutsche Telekom ed e&, e guidata dall’ex dirigente di Meta e Amazon, Prateek Choudhary. Queste aziende di telecomunicazioni sono le fondatrici della Global Telco AI Alliance (GTAA), inizialmente costituita nel 2024 per sviluppare modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) specifici per il settore delle telecomunicazioni, ma questo sembra essere il primo passo significativo dell’alleanza. L’azienda con sede nel Regno Unito è stata lanciata ufficialmente alla fine del 2025 e ha ricevuto un finanziamento di 37,5 milioni di dollari.

Il contributo

Singtel ha dichiarato in un documento che una sussidiaria, Singtel AI Alliance, ha sottoscritto 7,5 milioni di azioni – equivalenti a una quota del 20% – di Syntelligence AI, con un valore di capitale di 37,5 milioni di dollari, il che suggerisce che ciascun partner ha investito circa 7,5 milioni di dollari nel progetto.

Ha aggiunto: “Questa partnership unisce cinque importanti operatori di telecomunicazioni globali, accelerando potenzialmente le capacità di intelligenza artificiale di Singtel e aprendo l’accesso a innovazioni cross-market. L’intelligenza artificiale è un’area di crescita chiave e una leadership precoce nell’intelligenza artificiale specifica per le telecomunicazioni potrebbe fornire un vantaggio competitivo e una crescita degli utili a lungo termine”.

L’obiettivo di Syntelligence

Synttelligence rende noto che la sua missione è quella di creare “modelli e applicazioni all’avanguardia che elevino l’intelligenza di rete, migliorino l’esperienza dei clienti, ripristinino la fiducia e promuovano l’efficienza operativa per gli operatori di tutto il mondo”.

Choudhary è stato nominato CEO. In precedenza, è stato responsabile dei prodotti, della comprensione dei contenuti e dell’intelligenza artificiale presso Facebook dal 2020 al 2024, dopo essere arrivato da Amazon, dove ricopriva il ruolo di responsabile globale dei prodotti per la distribuzione di Prime Video.

Il vicepresidente del Centro di Competenza per l’IA di Deutsche Telekom, Jan Hofmann, è stato nominato CEO ad interim prima della nomina di Choudhary ed è iscritto nel consiglio di amministrazione di Syntelligence.

Suk-Geun Chung, CTO e responsabile dell’unità di IA di SK Telecom, Tadashi Iida, CISO (Chief Information Security Officer) di Softbank, Harrison Lung, Chief Strategy Officer di e& Group, e William Woo, CIO di Singtel Group, sono tutti iscritti come amministratori.

Nonostante il lancio avvenuto lo scorso anno, Syntelligence ha rilasciato poche informazioni sui suoi progetti o piani, sottolineando nel suo annuncio ufficiale di lancio che “i dettagli specifici del lancio iniziale del prodotto saranno forniti nel prossimo futuro”.

AI su misura per le telecomunicazioni

L’azienda afferma che “accelererà l’innovazione dell’intelligenza artificiale nel settore delle telecomunicazioni, affrontando problematiche come il calo di fiducia degli utenti nelle chiamate da numeri sconosciuti e l’efficace screening delle chiamate spam”, e che sta “sviluppando prodotti da implementare a livello di rete, addestrati su miliardi di modelli di chiamata e dati”. Questi dati serviranno da set di dati di addestramento messi a disposizione dalle sue cinque società di telecomunicazioni fondatrici.

Questo si collega alla descrizione sul suo sito web di un prodotto in fase di sviluppo chiamato Security Shield, che utilizza i dati di rete per rilevare e bloccare le chiamate fraudolente prima che raggiungano le persone. Syntelligence afferma già che questo è “il sistema di rilevamento delle truffe più potente al mondo” grazie all’utilizzo dei dati di rete.

Il suo sito web cita anche un altro prodotto chiamato Welcome Manager, un assistente vocale basato sull’intelligenza artificiale che accoglie, guida e supporta i clienti con interazioni naturali e simili a quelle umane.

