L’annuale indagine Doxa di maggio 2022 ha fotografato lo scenario delle aziende B2B italiane, prendendo come esempio un campione di 300 imprese di ogni dimensione.

Enterprise 4.0 è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di è una rubrica settimanale dedicata ai processi di innovazione aziendale a cura di Neosperience . Per consultare gli articoli precedenti clicca qui

Entrare in contatto con nuove aziende B2B sul mercato italiano è fondamentale per il successo dei vostri prodotti o servizi. Trovare nuovi clienti in un contesto in costante cambiamento richiede però delle accortezze, che presuppongono innanzitutto l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie.

Abbiamo dunque raccolto cinque consigli che vi aiuteranno a trovare nuove aziende B2B italiane:

Analizzate lo stato del mercato B2B Puntate sulla Brand Awareness Partecipate a eventi e fiere B2B Proponete contenuti di valore Affidatevi a software di Lead Generation B2B

Analizzate lo stato del mercato B2B italiane

L’annuale indagine Doxa di maggio 2022 ha fotografato lo scenario delle aziende B2B italiane, prendendo come esempio un campione di 300 imprese di ogni dimensione.

Gli avvenimenti degli ultimi due anni, prima tra tutti la pandemia da COVID-19, hanno segnato profondamente il mercato nazionale, determinando una struttura “a due velocità”.

Da un lato molte aziende B2B sono riuscite infatti a innescare processi di digital transformation, dando maggior valore alle attività di digital marketing e integrando nei processi interni l’utilizzo di Big Data e sistemi di Intelligenza Artificiale.

Dall’altro lato esiste ancora un gap significativo nelle risorse e nel grado di digitalizzazione acquisito, che vede contrapposte soprattutto le imprese più grandi e le PMI.

D’altra parte questo contesto lascia ampio margine d’azione per le aziende che propongono servizi e prodotti digitali. Diventa infatti fondamentale intercettare i bisogni specifici delle aziende B2B a cui ci si rivolge, così da attuare pratiche di trasformazione digitale a livello locale.

Puntate sulla Brand Awareness

Nel mercato B2B italiano, che vede protagonisti marchi storici con decenni – o addirittura secoli – di tradizione e cultura aziendale alle spalle, dovrete comunicare con efficacia il valore dei prodotti o servizi che proponete, distinguendovi dalla competizione.

In altre parole, dovrete puntare sulla vostra brand awareness, rendendo chiare nella comunicazione con le aziende B2B italiane e nei lunghi cicli di vendita la vostra Unique Selling Proposition e la Value Proposition – rispettivamente il vantaggio specifico che la vostra azienda offre e il pacchetto di prodotti e servizi che proponete ai clienti.

Partecipate a eventi e fiere B2B

Gli eventi e le fiere B2B sono occasioni irripetibili per far conoscere il vostro business a una cerchia più ampia di pubblico, ma soprattutto per stabilire nuove relazioni con le persone ancora prima che con le aziende che rappresentano e rafforzare la coesione interna tra dipendenti.

Anche dopo le riaperture di fiere ed eventi in presenza dopo la fase acuta della pandemia, il digitale continua a rappresentare un asset importante. Gli eventi B2B phygital rappresentano una grande opportunità per le aziende B2B italiane, in quanto permettono di ampliare il bacino dei prospect senza la necessità di trasferte frequenti.

Per sfruttare al meglio questo doppio binario dovrete tuttavia elaborare strategie di B2B marketing ad hoc, in grado di coinvolgere i vostri futuri clienti sia in presenza, sia a distanza.

Proponete contenuti di valore

Sviluppare attività di generazione di lead su diversi touchpoint tradizionali e digital è cruciale per trovare nuovi potenziali clienti. Distinguersi rispetto ai competitor è una questione di dettagli e richiede di pianificare l’intero funnel di vendita.

Utilizzare al meglio i diversi canali per proporre contenuti di valore aumenta le vostre opportunità di business attivando clienti e contatti commerciali e arricchisce la cosiddetta brand equity, ovvero il riconoscimento del vostro brand e del suo posizionamento.

Non da ultimo, stabilire un contatto di fiducia reciproca con i prospect vi porrà in vantaggio nel momento in cui passerete a una pratica di marketing tradizionale ancora molto utilizzata tra le aziende B2B italiane, ovvero il cosiddetto cold calling.

Affidatevi a software di Lead Generation B2B

Trovare nuove aziende B2B italiane davvero interessate ai vostri prodotti o servizi, che hanno dunque maggiore possibilità di essere in target con il vostro brand, non è sempre facile.

Il 97% degli utenti, infatti, lascia i siti Web senza compilare i form di contatto, mentre le nuove normative del GDPR in materia di privacy lasciano sempre meno spazio alla profilazione tramite i cookie di terze parti.

Anziché disperdere le vostre energie acquistando elenchi generici di aziende, potete affidarvi a software di lead generation cookieless come Lead Champion, basati sui database più aggiornati delle aziende B2B italiane.

In questo modo conoscerete le aziende che hanno visitato il vostro sito e saprete subito quali hanno mostrato maggior interesse.