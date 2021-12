La portavoce del ministro Cingolani risponde a Key4biz: "Non ha assolutamente annunciato le dimissioni. Si riferiva a quando finirà il lavoro da ministro".

Roberto Cingolani non lascia. Il ministro della Transizione ecologica non ha annunciato le dimissioni nell’intervista rilasciata a Staffetta Quotidiana, come riportata da alcuni giornali.

La portavoce del ministro Cingolani ha risposto a Key4biz smentendo, infatti, le dimissioni.

“Ha annunciato le dimissioni oppure si riferiva a quando finirà il lavoro da ministro?” La nostra domanda.

“Chiaramente al lavoro da ministro. Non ha assolutamente annunciato dimissioni, infatti nell’intervista non si parla minimamente di dimissioni“, la risposta della portavoce.

Per cui Cingolani resta alla guida del ministero.

Ecco la frase che aveva suscitato le interpretazioni sulle sue dimissioni.

“Però non vede la politica nel suo futuro?“, gli ha chiesto Staffetta Quotidiana nell’ultima domande dell’intervista. E Cingolani ha risposto: “Io? Io adesso, appeno ho finito, mi dovrò trovare un lavoro”.

Ma non da oggi, da quando terminerà, realmente, il lavoro da ministro.