A Milano il ministro Roberto Cingolani incontra Greta Thunberg alla Conferenza Youth4Climate: ‘Uniamo le forze, troviamo soluzioni’.

Lo sviluppo dell’ecosistema 5G in Italia alla luce dell’interesse dei Vertical per l’uso privato delle frequenze e della disponibilità di nuove risorse spettrali. Cosa farà il nostro Paese?

Crisi energetica: la Cina fa i conti con la crescita dei consumi, gli obiettivi green e un clima sempre più caldo.

Clima, Cingolani incontra Greta: “Uniamo le forze, troviamo soluzioni”

di Flavio Fabbri

Parte la Conferenza dei giovani sul clima a Milano. Discorso di apertura di Roberto Cingolani. Interventi di Greta Thunberg e Vanessa Nakate.Leggi l’articolo

5G, nuove frequenze e Vertical: quali prospettive in Italia?

di Paolo Anastasio

Il quadro attuale dello spettro radio nel nostro paese e le priorità per lo sviluppo dell’ecosistema 5G fra nuovi Vertical e nuove frequenze potenziali allo studio. Leggi l’articolo

Crisi energetica: la Cina fa i conti con la crescita dei consumi

di Flavio Fabbri

La Cina affronta in questi giorni una nuova crisi sistemica che mette alla prova le sue politiche energetiche, industriali ed ambientali.Leggi l’articolo

DAZN, il cerchio si stringe fra Lega Serie A e sponsor preoccupati

di Paolo Anastasio

Pubblicitari e club di Serie A preoccupati per i perduranti problemi di segnale. Quanto tempo ancora per ovviare all’impasse?Leggi l’articolo

Il Cts aumenta la capienza possibile per cinema e teatri, ma è questo il vero problema del settore?

di Angelo Zaccone Teodosi

Aumentate le capienze, sia per i luoghi di spettacolo che di sport: cinema e teatri fino all’80% (dall’attuale 50%). Leggi l’articolo

‘Urban air mobility: le macchine volanti per ridurre il traffico’

di Flavio Fabbri

Macchine volanti in città, quale lo stato dell’arte in Australia e che tipo di limitazioni ancora esistono per la mobilità aerea urbana?Leggi l’articolo

Tariffe mobile, in Italia nell’ultimo anno prezzi diminuiti del 4,1%

di Redazione

Calano i prezzi per gli utenti e aumentano i giga nelle offerte degli operatori mobili in Italia. Crescono i GB inclusi nelle offerte (+38,9%).Leggi l’articolo

Scuola, al via la Sky Digital Accademy per le competenze digitali

di Redazione

Da oggi il via a Sky Academy Digital per promuovere lo sviluppo di competenze digitali negli studenti di età tra gli 8 ed i 18 anni.Leggi l’articolo

5G, Remo Ricci (JMA): ‘PNRR grande occasione. Open RAN rivoluzione’

di Paolo Anastasio

Videointervista a Remo Ricci, ad di JMA Teko in occasione dell’evento ‘L’Italia torna all’avanguardia nelle Tlc mobili con l’Open RAN.Leggi l’articolo

5G, Blefari Melazzi (CNIT): ‘PNRR occasione per fare sistema nelle Tlc’

di Paolo Anastasio

La videointervista a Nicola Blefari Melazzi, Direttore del CNIT, in occasione dell’evento ‘L’Italia all’avanguardia con l’Open RAN’. Leggi l’articolo

5G, Corazza (Fondazione Marconi) ‘Open RAN più spazio ai piccoli player’

di Paolo Anastasio

Videointervista a Giovanni E. Corazza, Presidente della Fondazione Marconi all’evento ‘L’Italia torna all’avanguardia tlc con Open RAN’.Leggi l’articolo

Democrazia futura. Perché Pechino vuole intavolare negoziati con il nuovo regime talebano

di Giuseppe Richeri

Articolo su “Cina e Afghanistan” di Giuseppe Richeri, professore emerito ed esperto di politica ed economia delle comunicazioni.Leggi l’articolo

“La PA che vorrei”, domani l’intervista a Federico Butera (pres. Fondazione IRSO)

di Redazione

Domani alle 16 nuova puntata della “PA che vorrei”. Ospite della puntata: Federico Butera, presidente della Fondazione IRSO. Leggi l’articolo

