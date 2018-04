Ogni anno le associazioni dell’industria cinematografica ANEC, ANEM, ANICA, organizzano la manifestazione ‘CinemaDays’. Tre giorni di cinema a basso costo per tutti, a soli 3 euro (film in 3D a 5 euro).

Per questa primavera 2018, in collaborazione con la Direzione Generale Cinema del MiBACT, è stata lanciata la prima edizione straordinaria dell’iniziativa, in programma dall’9 al 12 aprile, con l’obiettivo di continuare ad aumentare le presenze in sala e promuovere cultura cinematografica nel nostro Paese.

Sul sito ufficiale www.cinemadays.it sono disponibili l’elenco dei cinema aderenti, dei film in programmazione e le informazioni sulle iniziative collaterali e i concorsi per il pubblico.

Per iniziare basta dare un’occhiata alle voci “L’iniziativa” e “Trova la sala”, a cui seguono le aree di accesso ai contenuti del sito, come “Multimedia” e ai promo ‘Video’, quindi i “Partner” dell’iniziativa.

Un sito ‘temporaneo’ nel complesso efficace e ben realizzato, graficamente colorato e accogliente, accessibili da tutti e semplice da navigare, ricco di contenuti multimediali e soprattutto funzionale ad una comunicazione di natura sociale per la migliore diffusione delle informazioni relative alla manifestazione.

Contenuti: @@

Grafica: @@@

Usabilità: @@@

Legenda: @ sufficiente; @@ buono; @@@ ottimo