Cinema e sport, così Conai promuove la cultura del riciclo tra i giovani

(Adnkronos) – La presenza a Giffoni Film Festival, dove è il cortometraggio fantasy ‘Alby – The Last Tree’ è stato premiato con il premio la Fenice Conai e una campagna che coniuga sport ed economia circolare: così il Consorzio nazionale imballaggi promuove la cultura dei riciclo, soprattutto tra le nuove generazioni. “Siamo i primi in Europa per riciclo pro capite, ma dobbiamo alzare sempre l’asticella, proprio come nel salto in alto”, dice il direttore generale di Conai, Simona Fontana.

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