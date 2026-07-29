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Cinema e sport, così Conai promuove la cultura del riciclo tra i giovani

Cinema e sport, così Conai promuove la cultura del riciclo tra i giovani

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Cinema e sport, così Conai promuove la cultura del riciclo tra i giovani Adnkronos

(Adnkronos) – La presenza a Giffoni Film Festival, dove è il cortometraggio fantasy ‘Alby – The Last Tree’ è stato premiato con il premio la Fenice Conai e una campagna che coniuga sport ed economia circolare: così il Consorzio nazionale imballaggi promuove la cultura dei riciclo, soprattutto tra le nuove generazioni. “Siamo i primi in Europa per riciclo pro capite, ma dobbiamo alzare sempre l’asticella, proprio come nel salto in alto”, dice il direttore generale di Conai, Simona Fontana. 

economia

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Redazione Key4biz

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