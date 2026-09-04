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Cinema, Brugnoni (MiC): “Importante la complementarietà di risorse, pubbliche e private”

Cinema, Brugnoni (MiC): “Importante la complementarietà di risorse, pubbliche e private”

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Cinema, Brugnoni (MiC): “Importante la complementarietà di risorse, pubbliche e private” Adnkronos

(Adnkronos) – “Per cogliere le sfide del settore a livello europeo e internazionale, oltre che nazionale, è importante la complementarietà di risorse, pubbliche e private, indirizzate a sostenere un settore culturale di eccellenza e fondamentale per il nostro Paese, che ha un impatto importante a livello occupazionale e sul prodotto interno lordo. Tutto questo in associazione, naturalmente, con le risorse europee e internazionali”. Sono le parole del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura, Giorgio Carlo Brugnoni, in occasione del panel ‘Finanziare il futuro del Cinema e dell’Audiovisivo italiano: strumenti finanziari nazionali e prospettive europee per la crescita del settore’, promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), dal Dipartimento per le Attività Culturali e dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura svoltosi a Venezia, presso l’Italian Pavilion, in occasione della 83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. 

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Redazione Key4biz

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