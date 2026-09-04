»
»
Cinema, Baldino (Icsc): “Sosteniamo trasformazione finanza a supporto delle imprese del settore”

Cinema, Baldino (Icsc): “Sosteniamo trasformazione finanza a supporto delle imprese del settore”

di |
Cinema, Baldino (Icsc): “Sosteniamo trasformazione finanza a supporto delle imprese del settore” Adnkronos

(Adnkronos) – “Oggi abbiamo discusso di come la finanza possa supportare il cinema e l’audiovisivo. Riteniamo si debba guardare agli strumenti finanziari come a un’architettura che tenga conto degli strumenti pubblici e di quelli privati, oltre che delle risorse finanziarie nazionali, europee ed internazionali. Il ruolo di una banca come l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale è quello di sostenere questa trasformazione della finanza a supporto della filiera delle imprese del settore”. È quanto affermato da Antonella Baldino, Amministratore Delegato Icsc – Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, al panel ‘Finanziare il futuro del Cinema e dell’Audiovisivo italiano: strumenti finanziari nazionali e prospettive europee per la crescita del settore’, promosso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale (ICSC), dal Dipartimento per le Attività Culturali e dalla Direzione generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura svoltosi a Venezia, presso l’Italian Pavilion, in occasione della 83. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Aggiungi Key4Biz tra le tue fonti preferite

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz

Per saperne di più: economia

L'autore

Redazione Key4biz

Condividi:

Leggi anche