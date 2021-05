Cinema, al via la Call per il “Premio Comunicazione Usr – Ferpi”

Previsto nell’ambito del Festival internazionale di cinema Uno Sguardo Raro (www.unosguardoraro.org), per iniziativa delle due realtà, che collaborano, edizione dopo edizione, per la migliore riuscita del progetto artistico-culturale.

“La sfida dell’inclusione in tempo di pandemia: la comunicazione tra nuove aspettative e necessità dei più fragili” è il tema dell’edizione 2021 del “Premio Comunicazione USR-FERPI”, previsto nell’ambito del Festival internazionale di cinema Uno Sguardo Raro (www.unosguardoraro.org), per iniziativa delle due realtà, che collaborano, edizione dopo edizione, per la migliore riuscita del progetto artistico-culturale.

Nato per impulso di Claudia Crisafio, attrice, co-fondatrice e direttrice artistica del Festival, insieme a Serena Bartezzati, professionista della comunicazione e co-fondatrice della rassegna, Uno Sguardo Raro è cresciuto nel tempo come progetto culturale, fino ad abbracciare quattro aree: il FESTIVAL di cinema, che raccoglie e promuove le migliori opere video sul tema delle malattie rare e dell’inclusione sociale attraverso il suo bando di concorso internazionale; la piattaforma PLAY per la diffusione in streaming delle opere; l’attività di formazione attraverso Uno Sguardo Raro Lab; e infine TOUR, la piattaforma di distribuzione delle opere.

Uno Sguardo Raro – The Rare Disease International Film Festival e FERPI – Federazione Relazioni Pubbliche Italiana hanno deciso quest’anno di premiare chi è convinto che donare e condividere siano l’etica fondante di una società sana per contribuire a diffondere la considerazione dell’etica stessa come “core business” all’interno delle organizzazioni, come insieme di valori capace di apportare una grande differenza nella vita di tutti. È dimostrato, infatti, che chi si impegna in iniziative socialmente responsabili, attente alla persona, al benessere aziendale, all’ambiente, aumenta la motivazione di coloro che lavorano in quel contesto e attrae clienti e investimenti. La Ferpi – che ha assicurato anche quest’anno il suo Patrocinio alla manifestazione – ha collaborato fattivamente al Festival anche nelle passate edizioni, attraverso la Delegazione territoriale di Ferpi Lazio, con l’organizzazione di incontri e contribuendo alla selezione delle opere. La presidente di Ferpi, Rossella Sobrero, ha commentato così il lancio della Call per il Premio Comunicazione USR-FERPI 2021: “La collaborazione tra i diversi attori sociali è sempre più importante e la comunicazione ha un ruolo strategico per creare o rafforzare le relazioni tra operatori di mondi differenti. Anche questo Premio è un esempio di partnership che si ispira al valore condiviso, un obiettivo che ogni comunità dovrebbe avere se vuole migliorare la qualità della vita delle persone”.

Per il Premio Comunicazione USR-FERPI saranno selezionate opere e campagne video realizzate pro bono per raccontare e promuovere cause e/o associazioni del mondo delle malattie rare, o progetti volti ad abbattere barriere e disuguaglianze, o attività a favore delle persone affette da malattia rare, disabilità e a rischio di esclusione sociale. Per una società più giusta e più equa, incentrata su opportunità per tutti.

LA CALL – che si chiuderà il 30 giugno 2021 – è aperta a singoli o gruppi di professionisti della Comunicazione, Aziende e Associazioni. Sono ammessi Cortometraggi, Spot e Video (della durata massima di 10 minuti), Campagne Social e Campagne Multicanale con queste finalità:

comunicazione

sensibilizzazione

educazione

informazione

inclusione

advocacy

progetti innovativi di fundraising.

Per partecipare. Per concorrere è necessario inviare il link accessibile della propria opera a usrferpi@unosguardoraro.org insieme alla scheda di partecipazione, compilata in tutte le sue parti, entro il 30 giugno 2021. Gli autori/registi/produttori dei 5 video finalisti saranno contattati dall’Associazione Nove Produzioni – macchina organizzativa del Festival – per firmare l’autorizzazione all’utilizzo dei dati personali e di diritti di immagine e pubblicazione video, necessaria per la partecipazione al Festival. Gli organizzatori nomineranno una Giuria del Premio, composta da professionisti della comunicazione e del cinema, che visioneranno i video caricati sulla piattaforma PLAY di unosguardoraro.tv e voteranno il vincitore tra i finalisti, che sarà annunciato e premiato alla Cerimonia Finale di Premiazione del Festival 2021. Sono previste Menzioni Speciali per progetti particolarmente originali o innovativi. Saranno preferiti lavori di durata non superiore ai 15 minuti. La rosa dei finalisti sarà visibile in streaming sulla piattaforma PLAY di unosguardoraro.tv 10 giorni prima dell’inizio del Festival. Clip dei finalisti saranno parte del WEBINAR organizzato da USR RDIFF insieme al Gruppo di lavoro sul Terzo Settore di FERPI e previsto durante lo svolgimento del Festival.

La Premiazione. Il vincitore verrà annunciato durante la Cerimonia di Premiazione del Festival Uno Sguardo Raro il 17 ottobre 2021. È prevista la possibilità̀ di utilizzare le opere anche in altre occasioni legate alla promozione del Premio e di USR RDIFF. Il lavoro vincente (o i lavori vincenti) saranno diffusi anche attraverso i canali social di USR, FERPI e di eventuali partner aderenti all’iniziativa.

Contatti: Serena Bartezzati

Serena.bartezzati@unosguardoraro.org

T. 346-9554495