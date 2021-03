Cineca sotto indagine Ue per presunti aiuti di Stato

Cineca sotto indagine da parte della Commissione Ue per presunti aiuti di Stato nell'erogazione dei suoi servizi IT.

La Commissione Europea ha avviato un’indagine approfondita per presunti aiuti di Stato nell’ambito dei fondi pubblici attribuiti a Cineca (Consorzio Interuniversitario per il Calcolo Automatico dell’Italia Nord Orientale), il maggiore centro di calcolo in Italia.

La Commissione Europea ha avviato l’inchiesta per verificare se alcune misure in vigore in Italia a favore di Cineca siano in linea con le norme europee sugli aiuti di Stato. Cineca è un consorzio no-profit, formato da Ministero dell’Istruzione, Ministero dell’Università e della Ricerca (MIUR), 69 università e 22 Istituzioni pubbliche Nazionali.

In seguito ad una segnalazione, l’indagine della Commissione si concentrerà sull’esame dei fondi pubblici annui erogati al consorzio dal 2004, per verificare se la fornitura di servizi IT al MIUR sia incompatibile con la normativa sugli aiuti di Stato.

La Commissione esaminerà anche l’aspetto finanziario dei fondi, per verificare se sia in linea con i prezzi di mercato.