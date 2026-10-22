La nuova società pubblica avrà il compito di gestire e valorizzare le enormi risorse di dati del Paese per sostenere lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e dell’economia digitale. La sede sarà a Xiongan, la “città del futuro” voluta da Xi Jinping, dove Pechino sta concentrando imprese statali e nuove aziende tecnologiche.

La Cina ha creato una nuova società statale dedicata alla gestione e valorizzazione delle risorse di dati del Paese, con l’obiettivo di accelerare lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e rafforzare l’economia digitale.

La società si chiama National Data Group Co e avrà sede nella Xiongan New Area, nella provincia settentrionale di Hebei, conosciuta come la “città del futuro” cinese.

Secondo quanto riferito dall’agenzia di stampa statale Xinhua, il gruppo avrà il compito di “sviluppare e utilizzare le risorse di dati, liberare il valore degli elementi di dati, sostenere lo sviluppo dell’AI e promuovere un ecosistema industriale basato sui dati”.

Una scelta strategica per l’AI cinese

Alla cerimonia di lancio della nuova società ha partecipato il vicepremier Ding Xuexiang, che ha definito la creazione del National Data Group una “grande decisione strategica” presa dalla leadership del Partito comunista guidata dal presidente Xi Jinping. Secondo Ding, la nuova struttura sarà importante per consentire alla Cina di “cogliere l’iniziativa nello sviluppo dell’AI, accelerare la costruzione di una Cina digitale e costruire nuovi vantaggi competitivi nazionali”.

La mossa conferma il ruolo sempre più centrale attribuito ai dati nella strategia tecnologica cinese. Pechino considera infatti la disponibilità, l’organizzazione e l’utilizzo dei dati un elemento fondamentale per addestrare i modelli di intelligenza artificiale e sviluppare nuovi servizi digitali.

Xiongan sempre più polo tecnologico

La nuova società nascerà a Xiongan, area urbana creata nell’aprile 2017 nell’ambito di un progetto fortemente sostenuto da Xi Jinping.

Xiongan si estende su tre contee e sulle aree circostanti della provincia di Hebei, circa 100 chilometri a sud-ovest di Pechino, ed è stata concepita anche per ospitare istituzioni e imprese statali trasferite dalla capitale. Negli ultimi anni la città sta cercando di costruire una propria base industriale e di attirare nuove aziende tecnologiche.

Secondo il South China Morning Post, le autorità locali stanno puntando ad attrarre società capaci di raggiungere valutazioni fino a 10 miliardi di yuan, circa 1,5 miliardi di dollari, e potenzialmente quotarsi nei prossimi anni sui principali mercati finanziari, compresa Hong Kong.

Le grandi aziende statali aprono la strada

Le imprese pubbliche hanno rappresentato la prima grande ondata di insediamenti nella nuova area. China Satellite Network Group e China Huaneng, uno dei maggiori gruppi cinesi della produzione energetica, hanno già trasferito a Xiongan le proprie sedi centrali.

Dal 2023, secondo i dati riportati, l’area ha inoltre attirato 157 controllate di secondo e terzo livello appartenenti alle grandi aziende statali centrali. Con l’arrivo del National Data Group, Xiongan assume quindi anche un ruolo nella strategia cinese sui dati e sull’intelligenza artificiale.

La nascita di una società pubblica dedicata specificamente alla gestione dei dati mostra come Pechino consideri queste risorse sempre più alla stregua di un’infrastruttura strategica.

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