Allianz China Life ottiene l’approvazione dal Shanghai Regulatory Bureau

Allianz China Life Insurance Co., Ltd. (“Allianz China Life”) ha ottenuto l’approvazione dal Shanghai Regulatory Bureau della China Banking and Insurance Regulatory Commission a trasferire il 49% della partecipazione detenuta da CITIC Trust Co., Ltd ad Allianz (China) Insurance Holding Co., Ltd. (“Allianz China Holding”). Al completamento del tra sferimento, Allianz China Life diverrà una controllata interamente posseduta da Allianz China Holding, e la prima compagniaassicuratrice Vita ad azionariato totalmente straniero ad operare in Cina, sviluppata da una joint venture.

Sergio Balbinot, Membro del Board di Allianz SE e Chairman di Allianz China Holding ha dichiarato: “Siamo molto lieti di ricevere l’approvazione ad operare quale prima compagnia assicuratrice Vita ad azionariato totalmente estero in Cina , sviluppata originariamente da una joint venture. Allianz è orgogliosa di essere il primo gruppo assicurativo a beneficiare dalle misure di apertura annunciate dal Governo cinese. La Cina è un importante mercato strategico e l’odierna approvazione ci mette in una posizione tale da massimizzare il nostro contributo allo sviluppo del panorama dei servizi finanziari in Cina”.

Solmaz Altin, Executive Director e Chief Executive Officer di Allianz China Holding, ha commentato: “La trasformazione di Allianz China Life rafforzerà ulteriormente la nostra posizione di mercato, massimizzando le opportunità di business. Siamo impazienti di fornire prodotti e servizi finanziari olistici e di alto livello a d un più ampio mercato cinese, facendo leva sulle nostre competenze esclusive nell’assicurazione Vita, nel risk management e nell’asset management”.

Chunjun Xu, Executive Director e Chief Executive Officer di Allianz China Life, ha sottolineato: “Allianz China Life farà leva pienamente sull’esperienza globale del Gruppo nel gestire l’assicurazione Vita, sulle tecnologie digitali avanzate e sulla costante spinta verso un valore del brand sempre più forte. La compagnia continuerà a consolidare la sua posizione come pioniere e società di spicco nel segmento di clientela a medio e alto reddito, offrendo soluzioni Vita professionali e complete per un numero crescente di clienti cinesi”.