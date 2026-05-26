In Cina sono attivi oltre 100 produttori nazionali e risultano già registrati più di 28.000 robot, distribuiti su circa 200 modelli. Numeri che spiegano perché Pechino voglia costruire subito un’infrastruttura di governance industriale.

La Cina vuole assegnare una carta d’identità digitale a ogni robot umanoide prodotto nel Paese.

Il programma si chiama Humanoid Full Lifecycle Management Service Platform ed è guidato dal comitato per la standardizzazione della robotica umanoide sotto il Ministero cinese dell’Industria e dell’Information Technology. L’obiettivo è seguire ogni robot lungo l’intero ciclo di vita: produzione, vendita, utilizzo, manutenzione, eventuali malfunzionamenti e riciclo finale.

Un codice unico per ogni umanoide

Il codice digitale sarà composto da quattro elementi. Il primo è un identificativo nazionale a due cifre, pensato anche per vendite e spedizioni internazionali. Il secondo è un codice produttore a quattro cifre. Il terzo è un codice modello a sei cifre. L’ultimo è un numero seriale a 17 cifre, destinato a distinguere il singolo robot da tutti gli altri.

In questo modo ogni unità potrà essere identificata in modo univoco. Non solo come prodotto industriale, ma come macchina tracciabile nel tempo, collegata al proprio costruttore, al modello, alla destinazione d’uso e alla fase del ciclo di vita in cui si trova.

Il sistema coinvolgerà produttori, fornitori di servizi, venditori, utenti finali e centri di riciclo. L’impianto è quindi pensato non solo per la registrazione iniziale, ma per creare una filiera di controllo lungo tutta la vita operativa dei robot.

Responsabilità in caso di guasti

Il punto più rilevante riguarda la responsabilità. Con la diffusione degli umanoidi, sarà sempre più importante capire chi risponde in caso di malfunzionamenti, incidenti, danni o uso improprio.

Un codice digitale nazionale può aiutare a stabilire con maggiore chiarezza quale azienda ha prodotto il robot, quale modello è coinvolto, quali aggiornamenti ha ricevuto, a chi è stato venduto e dove è stato utilizzato. È una base tecnica per eventuali richiami, controlli, audit, verifiche di sicurezza o indagini successive a un incidente.

La scelta di Pechino anticipa un problema che diventerà centrale nei prossimi anni: quando i robot umanoidi usciranno dai laboratori e dalle fiere per entrare in fabbriche, magazzini, ospedali, uffici o case, non basterà più valutarne le prestazioni. Serviranno registri, standard, responsabilità e procedure di supervisione.

Un mercato in forte accelerazione

Secondo i dati IDC citati dal rapporto, le consegne globali sarebbero cresciute del 508% nell’ultimo anno, con circa 18.000 unità spedite.

La Cina parte da una posizione di vantaggio. Nel Paese sono attivi oltre 100 produttori nazionali e risultano già registrati più di 28.000 robot, distribuiti su circa 200 modelli. Numeri che spiegano perché Pechino voglia costruire subito un’infrastruttura di governance industriale.

La robotica umanoide non è più solo ricerca avanzata. Sta diventando una filiera produttiva, con fornitori, componentistica, software, servizi di manutenzione, piattaforme di controllo e possibili applicazioni commerciali. A quel punto, la regolazione non può arrivare troppo tardi.

Governare prima della scala globale

La registrazione digitale degli umanoidi serve a rendere più ordinato un mercato che rischia di crescere molto rapidamente, spinto da AI, sensori, attuatori, batterie e capacità di calcolo sempre più avanzate.

Pechino punta a costruire uno standard nazionale che possa diventare anche un riferimento internazionale. Se i robot umanoidi cinesi saranno esportati su larga scala, un sistema di identificazione già integrato nella filiera potrà diventare un vantaggio competitivo, ma anche uno strumento di controllo.

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