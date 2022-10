Cieli sereni ovunque e temperature quasi estive nel weekend (video)

Non cambia il meteo sul nostro Paese, con un tempo mite e cieli sereni da Nord a Sud. Possibili banchi di nebbia, più caldo al Nord.

clicca qui. Meteo4you è la rubrica che offre quotidianamente informazioni dettagliate sul tempo meteorologico in atto sull’Italia, località per località, grazie alle previsioni offerte dal Centro Meteo Italiano. Per consultare gli articoli precedenti,

Al Nord

Al mattino foschie o banchi di nebbia lungo la Pianura Padana, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio ampie schiarite su tutti i settori, qualche innocuo addensamento sui rilievi Alpini. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi; visibilità ridotta ancora sulla Val Padana.

Al Centro

Cieli del tutto soleggiati sia al mattino che al pomeriggio. In serata ancora tempo del tutto stabile con assenza prevalente di nuvolosità.

Al Sud e sulle Isole

Al mattino nuvolosità irregolare sulla Puglia con qualche foschia sui settori interni, sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni. Al pomeriggio attese ampie schiarite su tutto il meridione. In serata ancora tempo stabile con cieli per lo più sereni.

Temperature

Minime in generale diminuzione; massime in lieve aumento al nord, stabili o in calo sul resto della penisola.