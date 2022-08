Cieli coperti e massime in generale diminuzione su tutta la penisola. Il meteo del 1 settembre

Temperature minime in calo al nord e sulla Sardegna, stabili o in aumento al centro-sud; massime in generale diminuzione su tutta la penisola.

AL NORD

Al mattino nuvolosità a tratti compatta specie su Emilia Romagna e valle del Po con piogge deboli/moderate. Al pomeriggio piogge e temporali su Alpi e Appennino settentrionale, sereno o poco nuvoloso altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo instabile su settori alpini e prealpini; fenomeni in esaurimento nelle ore notturne.

AL CENTRO

Al mattino piogge sparse su Umbria, Marche e Abruzzo con fenomeni localmente intensi sulle coste Adriatiche. Al pomeriggio precipitazioni in estensione alle altre regioni, con possibili nubifragi tra Marche e Abruzzo. In serata tempo in deciso miglioramento con ampi spazi di sereno; residue piogge sulle coste abruzzesi.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino cieli coperti specie sulle regioni peninsulari; ampi spazi di sereno sulla Sardegna. Al pomeriggio piogge e temporali su Molise, Campania, Basilicata e Puglia; cieli soleggiati sulle Isole Maggiori. In serata e in nottata residue precipitazioni su Campania, Molise e Puglia, variabilità asciutta altrove.

