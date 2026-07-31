Entra in vigore la novità prevista dal decreto PNRR: chi ha già compiuto 70 anni e richiede una nuova CIE ottiene un documento a durata illimitata. Resta inoltre il periodo transitorio previsto dal decreto Sport per la carta d'identità cartacea.

Per gli over 70 che richiedono una nuova Carta d’identità elettronica (CIE) possono ottenere un documento senza scadenza. La novità è prevista dal decreto-legge PNRR n. 19/2026 e punta a semplificare gli adempimenti per i cittadini più anziani, eliminando l’obbligo dei rinnovi periodici.

La misura si applica esclusivamente alle richieste presentate a partire da ieri 30 luglio e non ha effetto retroattivo. Chi possiede già una CIE valida dovrà quindi attendere la naturale scadenza del documento prima di poter richiedere quello a durata illimitata.

Quando si applica

La soglia dei 70 anni viene verificata al momento della richiesta. Chi non ha ancora compiuto questa età dovrà attendere il successivo rinnovo per poter ottenere la carta senza scadenza.

La CIE manterrà le stesse caratteristiche dell’attuale documento elettronico, compresa la validità per l’espatrio. Secondo la relazione illustrativa del provvedimento, l’obiettivo è ridurre gli oneri amministrativi per gli anziani e alleggerire il lavoro degli uffici comunali attraverso una misura di semplificazione.

La carta cartacea resta utilizzabile fino al 31 gennaio 2027

Parallelamente continua il periodo transitorio previsto dal decreto Sport per la carta d’identità cartacea.

Il provvedimento stabilisce infatti che, nelle more del rilascio della Carta d’identità elettronica, la carta cartacea non scaduta potrà essere utilizzata fino al 31 gennaio 2027 per l’esercizio dei diritti fondamentali, l’accesso ai servizi sanitari, previdenziali e assicurativi, i rapporti con la Pubblica amministrazione, la consegna di posta e atti giudiziari e le operazioni presso banche, istituti finanziari e uffici postali. Non sarà invece valida per l’espatrio.

Le due misure accompagnano quindi il passaggio definitivo alla Carta d’identità elettronica: da un lato viene introdotta la CIE senza scadenza per gli over 70, dall’altro viene concesso più tempo ai cittadini che sono ancora in attesa del nuovo documento elettronico.

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz