CIE, notifica della scadenza su app IO

13 febbraio 2023. Il racconto della giornata secondo gli “occhi” di Key4biz.

In apertura l’identità digitale. In Italia PagoPa è al lavoro per inviare la notifica della scadenza della Carta d’identità elettronica sull’app IO, mentre a livello europeo in primavera partiranno le sperimentazioni sui progetti pilota del portafoglio europeo di identità digitale.

Metaverso. Il nostro approfondimento con i 6 motivi per capire perché l’entusiasmo sta già svaporando.

Infine, il mercato dell’energia. Da oggi c’è un nuovo operatore: Poste italiane.

