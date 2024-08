Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da oggi, venerdì 23 agosto, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno.

A Roma, nel fine settimana del 24 e 25 agosto tornano gli Open Day dedicati alla Carta d’Identità Elettronica (CIE) con l’apertura dei 3 ex Punti Informativi Turistici del centro e del punto di rilascio di Via Petroselli 52. Un’occasione per avere la CIE subito senza attendere mesi, dopo la prenotazione come avviene di solito.

Prenotazione obbligatoria online

Per poter richiedere la carta d’identità in occasione degli Open Day è sempre obbligatorio l’appuntamento, prenotabile a partire da oggi, venerdì 23 agosto, dalle ore 9 fino a esaurimento disponibilità sul sito Agenda CIE del Ministero dell’Interno ( https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/ ).

“Grazie alle aperture straordinarie anche il prossimo weekend cittadine e cittadini che hanno necessità di rinnovare il proprio documento d’identità potranno farlo con uno o al massimo due giorni di attesa, prenotandosi il venerdì precedente sul sito Agenda CIE. Un ringraziamento particolare va al personale e ai Dipartimenti capitolini coinvolti anche nel mese di agosto nelle iniziative degli Open Day” ha commentato Andrea Catarci, assessore alle Politiche del Personale, al Decentramento, Partecipazione e Servizi al territorio per la città dei 15 minuti.

Cosa serve per avere la CIE

Per espletare la richiesta bisognerà presentarsi muniti di prenotazione, di fototessera, di una carta di pagamento elettronico e del vecchio documento.

Per avere l’elenco aggiornato delle sedi presso le quali rivolgersi per richiedere la CIE è possibile consultare le notizie sugli Open Day pubblicate nella Home Page del sito istituzionale di Roma Capitale.

Giorni e orari di apertura

Piazza Santa Maria Maggiore, Piazza Sonnino, Piazza delle Cinque Lune e Via Petroselli 52: sabato 24 agosto 8.30-16.30, domenica 25 agosto 8.30-12.30.

Gli italiani ora si fanno la CIE al posto di SPID e la usano online: 46 milioni le carte emesse

La carta d’identità elettronica è nelle tasche di oltre 46 milioni di italiani, mentre le identità SPID erogate ad oggi sono circa 38,5 milioni.

Nel dettaglio, negli ultimi 6 mesi, l’app CieID ha visto un aumento del 31% nelle installazioni attive, passando da 4.444.819 installazioni al 1° gennaio 2024 a 5.819.905 al 15 luglio 2024. I download totali dell’app sono aumentati del 30,3% nello stesso periodo, raggiungendo 19.084.636 download rispetto ai 14.651.754 di inizio anno.

